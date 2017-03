MALTA GUINNESS STREET DANCE 2017: Inscriptions à partir du 25 mars

Le concours Malta Guinness Street Dance 2017 a été lancé mardi par PhoenixBev. À partir du 25 mars les jeunes danseurs professionnels et non-professionnels pourront se présenter en solo ou en groupe et devront tenter de séduire la foule, mais surtout le jury composé de Stephen Bongarçon, Anthony Joseph et Ginaud Nicolas Clarice. Les dates et lieux des auditions seront communiqués sur la page Facebook de Malta Guinness. La finale aura lieu le 29 avril sur le parking d’IBL. « Lors de ces deux dernières années, nous avons assisté à plusieurs prestations impressionnantes. Comme PhoenixBev valorise les talents des Mauriciens, nous sommes heureux de pouvoir offrir une telle plateforme d’expression à nos jeunes danseurs afin de les encourager dans cette voie », affirme Joëlle Constantin Ramen, Senior Brand Manager de PhoenixBev. « Nous aspirons à ce que Malta Guinness Street Dance devienne un événement incontournable de la scène hip-hop à l’île Maurice, permettant la rencontre des meilleurs danseurs de street dance », indique-t-elle. Les vainqueurs des deux catégories – solo et groupe – assisteront au Hip-Hop International Festival 2017 à Paris. Cela permettra aux vainqueurs mauriciens d’échanger leur expérience avec ces danseurs qui viennent des quatre coins du monde et d’apprendre les nouvelles tendances de Street Dance.