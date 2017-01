MALTRAITANCE DES ANIMAUX—ANGELS OF THE VOICELESS: L’amour du chien avant tout

Selon les derniers recensements de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW, ex-MSPCA) effectués en 2013, il y aurait quelque 60 000 chiens errants à travers l’île. Pour un groupe de jeunes regroupés à travers l’association Angels of the Voiceless, venir en aide aux chiens en détresse est une vraie vocation, qui est de leur redonner leur place de meilleur ami de l’homme. Le Mauricien a rencontré ces animal lovers à Solférino, où est prévu un projet de chenil en vue d’accueillir les animaux abandonnés.

À Calodyne il y a une semaine, deux chiens de race nommés Ginger et Diesel ont été sauvagement agressés et tailladés. Leur propriétaire les a retrouvés ensanglantés et grièvement blessés. Les deux chiens ont dû subir des interventions chirurgicales et recevoir des centaines de points de suture. Les vidéos de ces animaux portant de profondes cicatrices et affalés en raison de la douleur circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Il n’en fallait pas plus pour alerter Angels of the Voiceless, un groupe de jeunes amoureux des animaux. Ils ont depuis lancé un appel à témoin, proposant Rs 35 000 à celui qui apportera des informations concrètes sur l’agression de Ginger et Diesel.

Le cas de ces deux chiens de race est loin d’être isolé à Maurice. Tant et si bien que c’est presque naturellement que s’est réuni un groupe de jeunes soucieux du sort des chiens de rue. « En décembre 2015, nous avons fait des démarches pour être reconnus en tant qu’association afin de mieux gérer notre cause », relate Divesh Gokool, président d’Angels of the Voiceless, rencontré à Solférino. « Aujourd’hui nous allons au secours des chiens accidentés ou abandonnés. Nous les recueillons, les soignons. Puis nous les réhabilitons avant de leur trouver une famille. C’est un vrai parcours du combattant ».

En effet, de nombreux chiens sont abandonnés sur les bords de routes ou dans des terrains vagues. Le dernier recensement effectué par la MSAW en 2013 indique qu’il y avait quelque 60 000 chiens errants à travers l’île, dont 20 000 ont des propriétaires. Les cas d’abandons découlent souvent d’une portée non désirée. « Il y a beaucoup d’abandons de chiens car les maîtres ne veulent pas des chiots, alors qu’il aurait simplement suffi de stériliser l’animal », indique Khoosye Hemraz, une membre très active d’Angels of the Voiceless.

L’association estime que peu de gens ont conscience de l’importance de la stérilisation. « À Maurice, la loi vous demande de stériliser votre animal, mais seule une poignée de maîtres le font », soutient Poonam, une autre membre. « Si on stérilise les chiens, ils seront moins nombreux à finir dans les rues et moins de maladies seront propagées. Mais beaucoup de propriétaires de chiens ne sont pas du même avis. Certains pensent que stérilisé, l’animal deviendra plus gros ou qu’il n’aura plus le même comportement. Tout cela est faux », relève Divesh Gokool.

Si aujourd’hui il y a autant de chiens de rue, Angels of the Voiceless est d’avis que c’est en raison du manque d’éducation des Mauriciens. Puisqu’avoir un chien de compagnie comporte une responsabilité que beaucoup prennent à la légère. « Trop de Mauriciens ont une mauvaise perception d’un animal de compagnie. Il est inimaginable d’avoir un chien et de ne pas lui donner de l’eau ou le nourrir… C’est pourtant ce dont souffrent de nombreux chiens qui ont des maîtres irresponsables. »

Les jeunes de cette association donnent donc de leur temps et de leur argent afin de recueillir les chiens en détresse. Récemment, c’est la situation alarmante d’un chien qui se trouvait dans l’enceinte d’un hôpital qui les a interpellés. « Sur place, nous sommes tombés des nues », raconte un membre de l’association. « Le chien était en train de mourir petit à petit. Il portait une blessure au museau et vu qu’il n’avait pas reçu de soin, l’infection s’était propagée. Le chien souffrait atrocement et les médecins de l’hôpital étaient témoins de ce cas au quotidien sans rien faire pour lui. La femme du médecin qui était de garde était vétérinaire, et quand nous l’avons approchée, elle n’a pas voulu bouger le petit doigt ».

À ce jour, 1 300 chiens ont pu être sauvés par l’association et plus de 400 ont pu trouver un foyer. L’association soutient que trouver une famille d’adoption n’est pas compliqué. Ce qui l’est, c’est de trouver des personnes qui respecteront certains critères. « Nous ne confions pas un animal avant d’avoir visité la maison de la famille qui souhaite adopter et d’être sûr qu’il y ait une clôture ». En sus, Angels of the Voiceless effectue un suivi régulier des chiens et s’assure que la famille respecte les vaccins et la stérilisation. « Pour nous, c’est une priorité », relate le président.

De plus en plus de cas de violence envers les animaux sont répertoriés. Tailladés, brûlés ou encore négligés, les chiens font souvent face à un triste destin. « À chaque fois qu’on nous rapporte des cas de maltraitance, nous allons directement voir les propriétaires pour d’abord constater si cela est vrai. Nous prenons le chien si sa vie est en danger », expliquent les jeunes animal lovers.

En 2015, Angels of the Voiceless a commencé un projet d’envergure à travers la création d’un chenil. Des travaux ont été lancés sur le terrain d’un des membres de l’association. La structure pourra accueillir une trentaine de chiens dans un premier temps, et disposera d’une salle où un vétérinaire pourra stériliser des animaux. « Nous souhaitons agrandir par la suite afin de pouvoir accueillir davantage de chiens », explique Poonam.

Le projet, qui devrait bientôt être opérationnel, est entièrement financé des poches des 15 membres de l’association, qui ne repousseraient pas un peu d’aide. « Nous avons besoin d’aide financière pour pouvoir mener à bien l’étendue des services que nous proposons. Nos dépenses s’élèvent à plus de Rs 30 000 par mois pour la nourriture, les soins des chiens blessés, la stérilisation des cinquantaines de chiens que nous avons chez nos différents membres, entre autres », indique notre interlocutrice.

MSAW :« Les chiens dits ordinaires trouvent difficilement des familles »

Contactée par Le Mauricien, la MSAW (ex-MSPCA), sous l’égide du ministère de l’Agro-industrie, soutient qu’« on contrôle la situation, mais cela n’empêche pas que la sensibilisation reste de rigueur ». Selon Diana Luximon, Communication Officer de la MSAW, « il y a toujours des propriétaires irresponsables qui laissent errer leurs chiens. Ces derniers peuvent propager des maladies, causer des accidents et même représenter une menace pour l’environnement. On prône la politique du gouvernement en ce qui concerne le ramassage des chiens errants. En parallèle, on poursuit notre programme de stérilisation gratuite lancé en septembre 2015, qui a pour but d’encourager les propriétaires à stériliser leurs chiens et chats pour éviter des portées non désirées ».

Des campagnes de conscientisation sont également organisées à travers l’île, de même que des activités et des causeries en vue d’aider la population et surtout les jeunes à comprendre leurs responsabilités envers leurs animaux domestiques. La MSAW souhaite ainsi changer la mentalité des Mauriciens pour pouvoir réduire le nombre de chiens errants. « On collabore avec de nombreux partenaires pour nos campagnes. Pour la dernière on a collaboré avec Airports of Mauritius et on a stérilisé plus d’une centaine de chiens qui ont aussi bénéficié de l’enregistrement et de la vaccination gratuitement. La MSAW a déjà prévu une série d’activités pour 2017 pour pouvoir atteindre nos objectifs qui sont de continuer à réduire le nombre de chiens errants et promouvoir le bien-être de l’animal. Mais aussi poursuivre nos campagnes pour sensibiliser la population ».

Selon l’éthique de la MSAW, les chiens en bonne santé sont placés dans un service d’adoption. « Mais malheureusement, il faut faire provision pour faire endormir d’autres chiens errants qui ne sont pas en bonne santé. Nous ne disposons pas des ressources nécessaires pour les soigner et les garder. Le nombre de place est limité. Mais, il est aussi important de réduire les risques de propagation des maladies », affirme la Communication Officer.

Cependant, l’adoption des chiens comporte un défi de taille. « Beaucoup d’éventuels maîtres cherchent des chiens de race et non des chiens dits ordinaires. On note une dizaine d’adoptions par mois, en particulier des chiots. Les chiens adultes ont beaucoup de difficultés à trouver une famille ».

Les propriétaires qui perdent leurs chiens ont, quant à eux, un délai de trois jours pour le récupérer. Selon les provisions de l’Animal Welfare Act, le propriétaire devra débourser Rs 3 000 d’amende si son chien n’est pas enregistré. Dans le cas où il l’est, l’amende sera de Rs 1 000. Si toutefois le chien est ramassé une deuxième fois, le propriétaire devra s’acquitter d’une amende de Rs 2 000 et si c’est pour une troisième fois, le chien n’est pas retourné au propriétaire.

La MSAW n’a pu nous communiquer le coût de l’euthanasie des chiens par année et le budget alloué pour cela.

TÉMOIGNAGE: La passion de sauver les animaux

Beaucoup de jeunes, non liés à Angels of the Voiceless, prennent soin des chiens par leurs propres moyens. Certains proposent même de les transporter ou de les sponsoriser pour des soins. Véronique et son mari Vivian vont même plus loin en recueillant les chiens chez eux. Ils témoignent :

« Mon époux et moi avons commencé à recueillir des chiens en 2015. Nous avons été sensibilisés à travers une de ses amies, qui est membre de l’Ong Angels of the Voiceless. Nous étions fiers et heureux lorsqu’une des chiennes que nous avons recueillie a été adoptée par une bonne famille. Depuis, nous en avons recueilli d’autres. Malheureusement, ils ne trouvent pas tous preneurs et demeurent avec nous.

Bien que n’étant pas riches, nous sommes dévoués à nos chiens, comme nous le sommes pour notre enfant. Et ils nous le rendent bien. Les vétérinaires que nous consultons aussi prennent souvent peu d’argent ou alors rien du tout. Car ils savent ce que nous faisons et, pour cela, nous leur sommes reconnaissants.

La fatigue se fait souvent ressentir, mais nous n’arrêterons pas de sitôt. Pourquoi devrions-nous passer notre route si nous pouvons nous arrêter et aider un être qui souffre ? N’est-ce pas à travers nos bonnes actions que nous pourrons arriver à monde meilleur ? Toutefois je tiens à préciser que ce que nous faisons est infiniment peu auprès de ce que fait Angels of the Voiceless. Les membres de cette association ont tout notre respect et notre admiration. C’est à nous, jeunes parents, d’éduquer nos enfants au respect des animaux. C’est ce que nous voudrions que notre fille retienne parmi tant d’autres choses. »