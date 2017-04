Pianiste prolifique et éminemment connu, il nous a présenté en 2011 un audacieux projet de quintette qui évoquait déjà l'expression musicale d'une épatante famille de musiciens. Le pianiste Dean Nookadu, responsable et leader du groupe, a reformulé des propositions pour faire entendre ses compositions. Sa formation « High on five » avec Yorshini Thondoo (chant, violon), Fabrice Ramalingum (batterie), Nel Bucktowar (saxo), Denis Serret (basse), Dean Nookadu (piano).

C`est lors des concerts programmés dans le cadre de la 2e édition du festival « Mama Jazz » (samedi 1er avril) que Dean a fait entendre à son auditoire des compositions pour le nouvel ensemble. Plus loin qu'un projet de quintette, pas de catégorisation, seulement 12 morceaux pour présenter 12 morceaux, faire entendre des états d'âme, des émotions.

Il y a cette interaction entre les musiciens et aussi une recherche de l'émotion musicale absolue (le moment magique qui émeut le public). Le jeu est assez libre. Les performers tiennent compte de toutes les formes de musiques actuelles. Dean nous dit que « le jazz est une musique d'avant-garde avec des musiciens qui créent… ».

Dans sa quête de renouvellement, il explore avec passion un répertoire dont les titres sont tout un programme : « Tantrum », « Ene dipin katles », « Elégie », ou autre « 4 sat », des compositions réunissant toutes les influences, parfois un rythme chaloupé. Des compositions dont on apprécie particulièrement la touchante profondeur harmonique et l'ingénuité émotionnelle.

Chaque interprétation donne à découvrir une recherche de la juste tonalité. Les musiciens s'adonnent à un dialogue improvisé, décalages raffinés, laissant libre cour au rayonnement de chaque musicien. Chaque thème est exploré, puis exposé sans jamais perdre la ligne mélodique.

Les compositions de Dean Nookadu s'écoutent sans lassitude avec une variété d`arrangements et de tempos. La curiosité du musicien reste intacte. Ses prestations sont exemplaires des rencontres du jazz avec des musiques dites d`ici et d'ailleurs.

HAN EAR LEE TRIO (SOUTH KOREA) : Concert événement !

Le Trio Han Earl Lee de la Corée du Sud au Conservatoire National de Musique François Mitterrand ce samedi 8 avril et ce dimanche 9 avril à 20 h. Du Free Jazz contemporain, épuré dans la structure des compositions ou narrations instrumentales. Piano, Contrebasse et Batterie pour la fantaisie majeure d'un MAMA JAZ international ; bienvenue au World Jazz ! Découverte culturelle assurée.

Ateliers Jazz de M. Philippe Thomas (Théories & Pratiques Générales)

Lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 avril ; 10 h à 15 h. Accès gratuit !