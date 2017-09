MAMADE KODABACCUS : « Le PMSD sera positionné comme le plus grand parti du pays »

Le secrétaire général du PMSD, Mamade Kodabaccus, est d’avis que la partielle au N° 18, annoncée pour le 17 décembre, « est l’élection partielle la plus importante qu’il y ait eu à Maurice » et qu’elle « positionnera le PMSD comme le plus grand parti de l’île ». Il dit s’attendre à ce que le MSM aligne un candidat et souhaite une campagne « propre, sans violence et sans dérapage ».

La conférence de presse du PMSD ce samedi a été animée par Mamade Kodabaccus, Aurore Perraud, Robert Pallamy, le président du parti et Dan Maraye, le candidat des bleus pour la partielle à Quatre-Bornes. Aurore Perraud, responsable de communication du PMSD, a condamné l’attitude du VPM Showkutally Soodhun envers une femme lors d’un atelier de travail, un comportement qui selon elle démontre « l’attitude d’un gouvernement autoritaire déconnecté du peuple ». Elle « condamne sans réserves » le comportement du ministre, « qui s’est montré grossier et vulgaire, ce qui décrit l’attitude d’un gouvernement autoritaire, qui abuse du pouvoir et qui est déconnecté du peuple ». Aurore Perraud déplore qu’aucune femme politique « n’ait eu le courage de prendre position contre cette attitude qui ne fait pas honneur à un ministre ». Le PMSD réclame de ce fait la démission de Showkutally Soodhun.

Le scandale dans lequel se retrouve l’ex-Attorney General Ravi Yerrigadoo a aussi été longuement commenté. Robert Pallamy a soutenu que ce scandale a été relayé par la presse internationale et que cela « porte atteinte à la réputation du pays, surtout pour l’économie ». Mamade Kodabaccus, lui, n’a pas caché son désarroi. « Li même conseil légal gouvernement. Li décidé pou frékente punters. Eski li aussi linn participe dans ene betting, eski lin aide punter fer betting scam ? Li condamnable ki ene Attorney General fer ene travay pareil ». Pour lui, « Premier minis pa ti ena lot choix ki fer li allé ». Le secrétaire général du PMSD devait toutefois s’interroger sur la décision de Pravind Jugnauth de demander à Ravi Yerrigadoo de step down, alors que ce dernier disait avoir la confiance du PM sur les ondes d’une radio. Mamade Kodabaccus évoque « une bande de quatre qui exerce une pression sur le Premier ministre », ajoutant que Pravind Jugnauth a pris cette décision « pour éviter une partielle dans d’autres circonscriptions si jamais d’autres voulaient démissionner, et avoir des élections générales anticipées ». Il s’est toutefois demandé les raisons pour lesquelles Pravind Jugnauth « n’a pas pris de telles décisions concernant Raouf Gulbul, Prakash Maunthrooa ou encore Showkutally Soodhun ».

Concernant l’élection partielle au N° 18, Mamade Kodabaccus soutient qu’elle « sera comme des primaires [Ndlr : pour les générales], et démontrera quel parti de l’opposition est le plus fort », ce qui selon lui est sans aucun doute le PMSD. « Pendant 12 ans au pouvoir, le PMSD n’a été dans aucun scandale. Le PMSD est un vrai parti national, qui brasse partout, dans toutes les circonscriptions. Cette élection partielle positionnera le PMSD comme le plus grand parti du pays et démontrera qu’il sera le major player lors des prochaines élections générales avec Xavier-Luc Duval comme futur Premier ministre ». Il s’attend à ce qu’un candidat MSM soit aligné « sinon élection partielle pou mank di sel ».

Dan Maraye, le candidat aligné par le PMSD, se dit lui confiant d’une victoire. « Après neuf semaines de campagne, avec des porte-à-porte et un travail de proximité, la stratégie de campagne va changer, mais le travail reste le même ». Il souhaite par ailleurs « une campagne qui se passe dans le calme et le respect ».

Par ailleurs, le leader des bleus, Xavier-Luc Duval, pour sa visite privée en Angleterre, a eu l’occasion de rencontrer le leader du Labour Party, Jeremy Corbin, comme l’a annoncé Aurore Perraud. Les deux politiciens se sont concertés sur le dossier des Chagos, sur la situation au Moyen Orient, soit les relations entre le Qatar et l’Arabie Saoudite, et sur le système d’éducation tertiaire anglais.