MANIF CE MATIN - PRIVATISATION DE LA CWA : La menace de désobéissance civile brandie

Présidant ce matin le lancement d’une marche pacifique dans les rues de Port-Louis pour protester contre le projet de privatisation de la CWA, le syndicaliste Radhakrishna Sadien, du Comité national de coordination de l’Internationale des services publics (CNC-ISP), a brandi la menace de désobéissance civile. Et ce, eu égard à une éventuelle augmentation du prix de l’eau.

« Fode pa ki gouvernman met la sosiete sivil dan enn sitiasion kot nou pou bizin lans enn mo dord pou dir dimounn pa pey delo si ena enn ogmantasion », a lancé Radhakrishna Sadien à quelque 500 manifestants réunis ce matin au Centre social Marie-Reine-de-la-Paix, à Port-Louis, peu avant la marche.

D’autres orateurs ont marqué leur opposition face à ce projet de privatisation. Pour Deepak Benydin, président du CNC-ISP, « le peuple ne peut payer pour l’inefficience de la CWA ». Iswarduth Guness, président de l’Union of Employees de la CWA, a, lui, argué qu’il n’y a aucune justification pour privatiser la CWA : « CWA pa enn kanar bwate ! »

Le président de la Local Authorities Employees Union, Dominique Marie, a souligné que le secteur privé n’est motivé que par le profit et non par le bien commun. Le syndicaliste Narendranath Copee a pour sa part affirmé que le gouvernement doit assumer la responsabilité d’honorer ses promesses électorales de fournir de l’eau 24h/7. « Pa kestyon de privatisation ou d’affermage ! » Les manifestants se sont ensuite dirigés vers le Jardin de la Compagnie.