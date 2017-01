XLD félicite Roshi Bhadain pour sa démission et l’invite à aller plus loin dans sa dénonciation « d’une mafia » au sein du gouvernement

« La passation de pouvoir a entaché l’image de Maurice à l’étranger ». C’est ce qu’estime le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, qui a rencontré la presse ce matin à son bureau à l’Assemblée nationale. Il a réitéré l’invitation des quatre partis de l’opposition auprès des Mauriciens pour qu’ils viennent « en noir » à la manif pacifique demain, à 15 heures, à la Place d’Armes. Le but : dire non aux « dérives totalitaires » du gouvernement. Le leader du PMSD en a profité pour féliciter son colistier Roshi Bhadain pour sa démission du gouvernement, estimant qu’il sera un « membre valable au sein de l’opposition ». Il l’a de plus invité à aller plus loin dans sa dénonciation d’une « mafia » au sein du gouvernement. Commentant la conférence de presse de sir Anerood Jugnauth mardi où il donnait la réplique à Roshi Bhadain, Xavier-Luc Duval estime que c’était au Premier ministre, Pravind Jugnauth, de répondre. « Cela confirme que nous avons deux Premiers ministres ».

Parlant de la manif de demain, Xavier-Luc Duval a tenu à préciser que l’autorisation de la police a déjà été reçue et que « l’opposition parlementaire, c’est le gouvernement alternatif. Nous n’avons pas l’intention de ne pas respecter les lois en vigueur ». Il a ainsi appelé les Mauriciens « à venir sans crainte marcher à partir de 15 heures ». Selon lui, la manière dont la passation de pouvoir s’est faite « a entaché l’image de Maurice à l’étranger ». Il précise que les initiateurs de la marche, demain, ne représentent pas une alliance de l’opposition mais un regroupement des forces de l’opposition à l’occasion d’un événement ponctuel. « L’opposition doit pouvoir se regrouper comme un seul homme pour protester. Mon objectif principal quand je suis devenu leader de l’opposition, c’était de regrouper ponctuellement l’opposition quand il est nécessaire ».

Le leader des bleus a commenté la semaine, qui a été riche en événements politiques. Il a ainsi félicité son colistier Roshi Bhadain avant de dire que « la population est désireuse d’avoir plus de détails sur ce qu’a dit Roshi Bhadain lors de sa conférence de presse, surtout concernant une mafia au cœur du MSM. Nous l’invitons à aller plus loin dans sa démarche et à dire tout ce qu’il sait ». Interrogé par la presse pour savoir s’il était au courant lui aussi de l’existence de cette « mafia », l’ex-ministre du Tourisme a dit qu’il en avait entendu parler mais qu’il ne détient pas de preuves.

Xavier-Luc Duval a par ailleurs souligné un paradoxe dans les propos de SAJ et de Roshi Bhadain. Alors que le premier « a dit que le MSM a nettoyé le pays, Roshi Bhadain a dit qu’au lieu de nettoyer le pays, il y a eu une mafia ». « Sir Anerood Jugnauth n’a pas démenti qu’il y a une mafia qui existe. C’est un aveu extraordinaire ». Pour le leader des bleus, Roshi Bhadain sera un « membre valable dans l’opposition ».

« Conflit majeur »

Commentant la conférence de presse de sir Anerood Jugnauth mardi juste après celle de Roshi Bhadain, Xavier-Luc Duval a estimé que « ce n’était pas un Mentor Minister qui parlait mais un Premier ministre. Il a lancé des menaces. C’est indécent qu’il ait pris la parole à la place du Premier ministre. C’était au PM de répondre. Cela nous donne la confirmation que nous avons deux Premiers ministres dans ce gouvernement ».

S’agissant de la nomination de Sudhir Sesungkur comme ministre des Services Financiers, Xavier-Luc Duval considère que c’est là « une nomination maladroite ». Pour lui, « si une personne a un procès grave contre elle, et que vous la nommez à un ministère, ce n’est pas grave. Mais la nommer aux Services Financiers… Il y a un conflit majeur ! Comment la FSC prendrait-elle des actions contre son propre ministre ? Cela jouera contre Maurice au niveau international ».

Réagissant aux nominations des deux anciens bleus Marie-Claire Monty et Alain Wong, le leader du PMSD a déclaré que « Mme Monty a raté son départ. Elle avait déjà annoncé dans sa circonscription qu’elle allait devenir ministre et elle n’a eu qu’un petit poste de PPS. Alain Wong, lui, avait deux ministères et il s’est retrouvé à l’Intégration sociale ».

Xavier-Luc Duval a aussi commenté les « pressions » qui auraient été exercées sur des conseillers municipaux de Quatre-Bornes et sur Roshi Bhadain. « C’est un ministre qui bénéficiait de motards et du jour au lendemain, lorsqu’il n’est plus ministre, c’est tout le contraire. Quand vous parlez contre le gouvernement, c’est le contraire… C’est pour cette raison que nous accueillerons les Mauriciens à cette marche. C’est le seul moyen pour montrer notre désaccord ».

Interrogé sur la possibilité pour les partis de l’opposition de contester la passation de pouvoir de sir Anerood Jugnauth à son fils en Cour suprême, Xavier-Luc Duval a indiqué qu’Ashok Subron travaillant déjà là-dessus, il le laissera faire. Quant à sa déclaration en septembre dernier selon laquelle il était convenu dès le départ que si SAJ partait, c’est Pravind Jugnauth, le leader du plus grand parti à l’Alliance Lepep, qui le remplacerait, et une autre déclaration où il s’est contredit disant qu’une telle chose n’a pas été discutée avant les élections, Xavier-Luc Duval a précisé que c’était convenu si SAJ était malade. « Mais, tel n’est pas le cas ».

Selon l’itinéraire établi, demain, les marcheurs se rencontreront devant l’Hôtel du Gouvernement à 15 heures et le groupe procédera le long de la rue Royale avant de tourner à la rue Sir William Newton. Il poursuivra vers la rue SSR, avant de se diriger à la rue Pope Hennessy et de revenir vers l’Hôtel du GM.

Navin Ramgoolam : « Je participerai à la marche pacifique de vendredi »

Le leader du PTr, Navin Ramgoolam, a confirmé hier sa participation à la marche pacifique de protestation organisée demain par l’opposition, qui s’élève contre la passation de pouvoir papa-piti. « Je participai à la marche pacifique aux côtés des membres du PTr », a déclaré le leader de rouges, avant d’affirmer avoir parlé au leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval. Ce dernier lui a fait comprendre que ce n’est pas vrai de dire qu’il ne veut pas qu’il participe à la marche.

Navin Ramgoolam a également fait une sortie contre l’ancien Premier ministre sir Anerood Jugnauth, et a rappelé que l’électorat avait voté pour l’Alliance Lepep avec SAJ comme chef du gouvernement. Il s’est ainsi élevé contre le fait que sir Anerood Jugnauth ait choisi de quitter ses fonctions pour permettre à son fils Pravind Jugnauth d’occuper ce poste.

Pour sa part, le secrétaire du MMM, Ajay Guness, a, dans une déclaration au Mauricien ce matin, expliqué que les membres du MMM qui participeront à la marche « resteront le plus loin possible de Navin Ramgoolam ».