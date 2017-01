MANIFESTATION ANTI-DEAL PAPA-PITI : Une marche en ordre dispersé

Ils avaient souhaité un rassemblement citoyen mais au final, c’est une manifestation à coloration politique à laquelle ont participé quelques centaines de partisans du PMSD et du PTr, vendredi, à la Place d’Armes. Manifestation qui a été marquée par la déambulation de trois groupes distincts autour de Xavier Duval, Navin Ramgoolam et Rama Valayden. Absents de cette manifestation anti “deal papa-piti”, le MMM et le MP qui refusent d’être associés à Navin Ramgoolam. Si le leader du PTr et le PMSD affichent la satisfaction quant à la foule qui s’est déplacée pour crier son opposition à la passation de pouvoir entre sir Anerood Jugnauth et Pravind Jugnauth, et réclamer parallèlement des élections générales anticipées, reste que cette première mobilisation, visiblement tenue dans le cafouillage par manque de préparation, n’a pas réussi à attirer la masse citoyenne attendue. Port-Louis habituellement très active le vendredi après-midi, s’est vidée très tôt de ses fonctionnaires et de ses employés du privé bien avant la marche de protestation. Pour le leader des Bleus et celui des Rouges, qui n’écartent pas la possibilité d’un recours à la justice pour contrer la récente passation de pouvoir, “ce n’est qu’un début.”

Les partisans du PTr ont envahi en premier la Place d’Armes. Vêtus de noir, selon la consigne, les partisans de Navin Ramgoolam arboraient des pancartes et banderoles rouges et blanches, symbole de la clé en évidence, dénonçant le deal Papa-Piti. Dès 14h, ils s’étaient groupés près de la statue de Mahé de Labourdonnais autour des quelques dirigeants rouges présents, dont Anil Baichoo, Patrick Assirvaden et Arvin Boolell.

Les partisans du PMSD, vêtus de noir également et brandissant eux des pancartes noires et blanches, selon la consigne, s’étaient regroupés dans le jardin de la Place d’Armes, attendant l’arrivée de leur leader et d’autres dirigeants bleus.

Vers 14h30, l’arrivée du secrétaire général du PMSD devait galvaniser la troupe. Si bien que la voie centrale de la Place d’Armes a été vite envahie, les partisans du PTr, dont le groupe avait grossi au fil des minutes, commençant leur marche et prenant au dépourvu les membres de la force policière qui ont eu fort à faire pour maintenir l’ordre et contrôler la circulation qui n’avait pas encore été interdite sur ce tronçon de la route.

C’est au niveau de la Plantation House que les dirigeants des deux partis se sont rencontrés, pour des accolades et salutations et autres séances photos, heureux d’avoir réuni “la foule” à Port-Louis.

Très peu de jeunes présents

Mais dans la foule, peu de jeunes, sans doute découragés par la situation politique dans le pays. Sont présents des die hard rouges, ceux qui suivent leur leader aux quatre coins de Maurice à chacune de ses sorties publiques. Du côté du PMSD, les jeunes manquent aussi à l’appel. Pourtant, les Bleus, qui se targuent d’être un parti pour les jeunes, avaient affirmé avoir réuni des milliers de jeunes lors de son dernier congrès, l’année dernière. Or, vendredi, les partisans étaient peu nombreux, même si l’affluence grandissait de minute en minute, alors que les leaders des deux partis ont longtemps été attendus.

À 14h45, Adrien Duval est arrivé droit de la Government House, d’où est également sorti Richard Duval. Ce qui a échauffé les partisans du PMSD, réclamant à tue-tête “Xavier Duval Premier ministre!”

À la terrasse du PMO, quelques fonctionnaires observent la foule. D’autres badauds s’arrêtent devant l’entrée de la HSBC pour jauger l’événement. Dans la foule derrière, a lieu une distribution gratuite du nouveau CD avec les chansons en hommage à Navin Ramgoolam. Et les marchands de sorbet rapé, de bouteilles de jus et boissons gazeuses régalent les manifestants dans la chaleur étouffante de la capitale.

Désorganisation et manque de coordination

La désorganisation était palpable, aucune coordination n’ayant été faite quant à comment démarrer la marche, et surtout maintenir les partisans derrière la banderole noire et blanche du PMSD, dont les dirigeants s’étaient d’emblée placés en avant. À 15h20, Xavier Duval apparaît enfin, arrivant de la Government House. Se frayant un chemin, il est accueilli dans une véritable bousculade, ses partisans, excités, cherchant à tout prix à se placer à ses côtés, n’hésitant pas au passage de prendre à partie les photographes cherchant à faire leur travail.

C’est dans un réel désordre que démarre la marche avec Xavier Duval, aux côtés d’Aurore Perraud, Malini Seewocksing et Mamade Khodabaccus, les partisans scandant “Xavier Duval Premier minis”, entre deux “Deal papa-piti nou pa lé”, “Premier ministre baby sitter nou pa lé”, “Monarchie pa existé dans Maurice”.

Navin Ramgoolam, lui, rejoint la foule pendant la marche, lui aussi bousculé par ses partisans et maintenu en arrière-plan par les représentants du PMSD. Ainsi, pas de photos où les deux leaders se retrouvent côte à côte, les membres du PMSD s’étant assurés que le leader du PTr reste à distance du leader de l’opposition, en dépit des tentatives des manifestants rouges pour que leur leader infiltre le front bench de la manifestation. À la place, c’est un Arvin Boolell requinqué qui a finalement retrouvé Xavier Duval à la tête du défilé.

Cortège divisé en trois groupes

Durant la marche qui a démarré de la Place d’Armes pour emprunter la rue sir William Newton, à côté de la Banque de Maurice, puis au niveau du Registrar General Building à la rue SSR pour se diriger vers la municipalité de Port-Louis, avant de redescendre pour passer devant le Parlement et le bâtiment du Trésor, et rejoindre à nouveau l’Hôtel du gouvernement à la Place d’Armes, les marcheurs ne cessent de clamer “Deal papa-piti nou pa le” et de réclamer des élections générales anticipées. La présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, en prend aussi pour son grade, les manifestants criant “san-la li couma dir enn biblot”, “président ti toutou”

On note que le cortège est divisé en trois groupes, le premier entourant Xavier Duval; le deuxième, Navin Ramgoolam, et le troisième, en arrière-plan, mené par Rama Valayden. Il est 16h lorsque la foule regagne la Place d’Armes. Rapidement, au dépourvu des manifestants, Xavier Duval, visiblement essoufflé, s’engouffre à l’intérieure de la cour de la Government House pour regagner son bureau, après une brève déclaration à la presse. Dans l’euphorie, ses partisans tentent de le suivre, mais ils sont interdits d’accès par les policiers qui ont, là encore, du mal à les retenir devant l’entrée. Il a fallu qu’un des dirigeants bleus prenne le porte-voix et demande “éloigne zot, pa rest la, montré ki PMSD ban dimoun décent”, pour que les partisans s’éloignent, déçus que la manifestation se termine ainsi en eau de boudin.

Fin en eau de boudin

Plus loin, même ressenti auprès des partisans rouges, leur leader ayant lui aussi très vite quitté les lieux. Non sans avoir donné une déclaration à la presse. Se disant “satisfait de la réussite du défilé”, Navin Ramgoolam, avançant avoir manifesté “contre le viol de la démocratie” comme citoyen, comme patriote, a surtout critiqué le leader du MMM, Paul Bérenger, pour son refus de participer à la manifestation. “Li drôle ki Bérenger fin choisi la fuite en avant, des excuses banales. Bann mauriciens pou noter qu’à un moment de so chapitre noir de l’histoire, Paul Bérenger inn choisir pou être absent”, dit-il. Avant de regagner sa voiture, il devait également ajouter “mo pa pou surpris demain si ou truv Paul Bérenger dir ou li pe fer enn l’alliance avec MSM, naturellement dans l’intérêt supérieur du pays.”

Auparavant, le leader du PMSD s’était lui aussi dit satisfait de la mobilisation, estimant que cette manifestation a envoyé un message clair au gouvernement, le peuple ayant démontré son opposition au Deal Papa-Piti et son souhait pour des élections générales le plus vite possible. Pour Xavier Duval, la marche s’est déroulée dans de bonnes conditions, les manifestants respectant les arrangements faits avec la police. Selon lui,”nous avons eu mille fois plus de gens que Pravind Jugnauth a obtenus pour son intronisation.” Il devait également souligner son regret de l’absence du MMM à cette manifestation. “Je regrette l’absence de Paul Bérenger. Il doit montrer qu’il est un homme d’État, un patriote, et non pas qu’un politicien”, a ajouté le leader de l’opposition.

Rama Valayden a également déploré l’absence du MMM qualifié de parti “virtuel” et celle du MP, “un parti qui ne représente personne.” Pour Mamade Khodabaccus, ce vendredi a été “un jour historique.” Satisfaits d’avoir réuni une foule importante, il a, lui aussi, parlant du MMM, soutenu que “les absents ont toujours tort.”

Si la majorité des dirigeants et plusieurs partisans s’étaient dispersés après la marche devant la Government House, une bonne partie de la foule, gagnée par l’ambiance et toujours sur sa faim, est restée sur les lieux une demi-heure encore, avant que la police ne lui demande de se déplacer sous une petite pluie fine.