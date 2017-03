MANIFESTATION - CENTRE SWAMI VIVEKANANDA : Des employés réclament une révision salariale

Hier matin, les 17 salariés du Swami Vivekananda, à Pailles, ont manifesté devant le centre de conférences afin de faire part de leurs griefs. Depuis janvier 2013, ces salariés n'ont en effet plus de directeur général. « À ce jour nous, ne savons pas si nous travaillons pour la State Investment Corporation (SIC) ou pour Landscope Mauritius Ltd. Nous sommes dans le flou total en ce qui concerne notre avenir. Depuis de nombreuses années, nous avons dû faire face à des changements de compagnies et l'on ne sait si cela posera problème au moment de la pension » se demande un des manifestants. Mais une de leur plus grande préoccupation concerne la révision salariale, qu'ils attendent depuis 2008. Les employés du centre Swami Vivekananda disent également leur « indignation » face au « manque de communication » au niveau du centre Swami Vivekananda. Pour Eshan Dooreemeah, responsable administratif du SVICC, cette situation est « pénible et inadmissible ». Il poursuit : « En mars 2016, la direction de la SIC nous avait dit que nous aurions droit à une révision salariale. Un an est passé et rien. Nous ne pouvons plus supporter cela. De plus, nous avons entendu dire que nous serions transférés sous la direction de Landscope Mauritius, qui ne compte pas revoir nos salaires. Nous avons toujours travaillé avec la SIC et nous ne comprenons pas la démarche de Landscope Mauritius. »