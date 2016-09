MANIFESTATION DES COLLÉGIENS À PORT-LOUIS : Une dernière pression avant les examens cette semaine

Malgré l’extension de la date de remboursement des frais d’examens de School Certificate et de Higher School Certificate, ramenée au 30 décembre, pour tous les collégiens qui n’ont pas respecté le critère de 90% de présence en classe, de nombreux d’entre eux ont manifesté leur désapprobation dans les rues de Port-Louis jeudi matin. Réclamant vivement le départ de la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun Luchoomun, ils ont demandé au gouvernement de respecter sa promesse électorale qui était de payer la totalité des frais d’examens de SC-HSC pour tous.

Les étudiants qui manifestaient, à près d’une semaine du début des examens de Cambridge, avaient été rejoints par des syndicalistes et des parents. Si les collégiens ont décidé de faire une trêve, le temps de prendre part à leurs examens qui commencent à partir du 21 prochain, ils ont laissé entendre qu’ils n’abandonneront pas pour autant leurs revendication.

Ce mouvement de manifestation est observé avec un certain scepticisme par les uns et plus de compréhension par les autres. En effet, si d’aucuns pensent que les nombreuses circulaires émises dans les collèges par le Mauritius Examinations Syndicate et le ministère de l’Éducation ont créé un sentiment de confusion, d’autres sont d’avis que la revendication des étudiants ne doit pas cautionner l’absentéisme.

Soondress Sawmynaden, président de l’association des recteurs des collèges d’État, est de ceux qui avancent que le message des collégiens doit être en ce sens. “Si c’est pour réclamer le droit de s’absenter et dire que les enseignants ne font rien pendant le troisième trimestre, je dis non à ce genre de manifestation.” Il que si, jusqu’ici, ce sont essentiellement des collégiens des établissements d’État qui ont protesté tant dans la rue, les médias et dans la cour des collèges, la problématique de l’absentéisme en SC-HSC touche aussi d’autres écoles secondaires.

PSSA (AMENDMENT) ACT : L’UPSEE poursuit sa croisade

La Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) avait prévenu: elle manifestera régulièrement jusqu’à la marche pacifique du 24 septembre à Rose-Hill. Mansoo Kurrimbaccus, vice-président du syndicat, ainsi que des membres de l’exécutif étaient présents devant le siège du ministère de l’Éducation à Phoenix vendredi dernier pour dénoncer les amendements apportés à la PSSA Act, privant le secteur privé de représentants au conseil d’administration de la Private Secondary School Authority. “Pire, avec ces amendements, la PSSA a carte blanche pour sanctionner un collège privé et lui imposer une amende allant jusqu’à Rs 50 000”, dénonce Mansoo Kurrimbaccus.

L’UPSEE qui est déterminé à déposer un dossier auprès de l’Independant Commission against Corruption à l’encontre de la ministre de l’Éducation pour conflit d’intérêt, manifestera également ce mardi devant le Parlement et vendredi devant les locaux de la PSSA. Samedi, le syndicat sera dans les rues de Rose-Hill. Cette manifestation devrait aussi voir la participation des syndicats du secteur privé ainsi que des parents.

Des certificats médicaux pour ne pas rembourser

Signeront, signeront pas la reconnaissance de dettes ? Quelle sera la démarche des parents et responsables des candidats qui prendront part cette semaine aux examens de Cambridge ? La question reste posée, dans la mesure où il y aurait de nombreux parents qui commencent à brandir des certificats médicaux pour justifier les jours d’absence de leurs enfants au collège durant l’année et éviter ainsi le remboursement des frais d’examens.

Dans certains collèges des élèves n’hésiteraient pas à faire pression auprès du secrétariat de leur établissement pour obtenir les dates de leurs absences avant de présenter de récents certificats médicaux. Ce qui a pu générer des situations cocasses, à l’instar de cette élève qui a remis un certificat médical au secrétariat de son collège avec des dates sur le document correspondant à ses jours de présence en classe. L’élève, pas du tout embarrassée, a demandé au secrétariat qu’on lui rende le certificat médical pour remédier à cette erreur.

“La ministre de l’Éducation ne réalise pas qu’elle est en train d’encourager les jeunes à tricher !” s’insurge Lysie Ribot, présidente de la Secondary and Preparatory School Teachers and other Staff Union (SPSTSU). Par ailleurs, la Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) pense que d’autres parents céderont à la demande du ministère de l’Éducation et du Mauritius Examinations Syndicate, et signeront la promesse de remboursement.

Mais s’en acquitteront-ils ? Tous les syndicalistes de l’Éducation s’accordent à dire que la dernière circulaire émise, avec le 30 décembre pour date limite pour le paiement, n’a aucune force de loi. “Qui plus est, avance Soondress Sawmynaden, président de l’association des recteurs des collèges d’État, à cette date, le MES a déjà payé Cambridge.” Néanmoins, en cas de non respect, le signataire de la reconnaissance de dettes ne pourra être sanctionné.

“Mais pour que leurs enfants prennent part aux examens en toute quiétude, des parents signeront la reconnaissance de dettes”, concède Munsoo Kurrimbaccus, vice-président de l’UPSEE. Toutefois, selon Lysie Ribot, la dernier formulaire du MES est arrivée dans les collèges à un moment où l’administration était concentrée avec les derniers préparatifs avant les examens de Cambridge et le départ des élèves de Upper Six.

D’autre part, si le MES a accordé aux parents jusqu’au 30 décembre pour honorer leur reconnaissance de dette, en revanche, il n’a pas indiqué de date butoir pour la signature du document. “On ne sait même pas quand est-ce que le MES compte récupérer les formulaires”, explique Soondress Sawmynaden. Selon ce dernier, le ministère de l’Éducation s’est trompé dans sa stratégie pour résoudre la problématique de l’absentéisme en Forms V et VI.

“Si les autorités avaient proposé de rembourser les élèves qui auraient respecté les 90% de présence au lieu de faire payer les parents, on n’en serait pas là aujourd’hui”, estime-t-il. Soondress Sawmynaden est aussi d’avis que le ministère de l’Éducation devrait revoir son mécanisme pour réduire le taux d’absentéisme avant le début du troisième trimestre en Forms V et VI, et de l’appliquer en 2017.

Le Collectif des artistes s’insurge contre l’État et la police

Ils sont révoltés par la manière dont ils ont été traités par la police le 30 décembre 2015. Ayant engregistré une première victoire en Cour, ces artistes veulent maintenant poursuivre, collectivement et individuellement, l’État et les policiers qui les auraient brutalisés ce jour-là. Si justice n’est pas faite dans leur cas, un des artistes propose même d’avoir recours à la justice britannique.

Le Collectif des artistes qui regroupe, entre autres, les chanteurs Bruno Raya et Borghini (nom de scène : Dr Boyzini) s’est réunis vendredi après-midi au bureau de l’avocat Rama Valayden à Port-Louis pour expliquer leur démarche prochaine contre l’Etat et les policiers qui les auraient mal menés. « Nous avons gagné une première victoire et nous sommes plus forts que jamais. Notre démarche est la même et nous sommes résolus de poursuivre la police et l’Etat », lance Bruno Raya qui veut qu’il n’y ait aucun « cover-up » dans cette affaire.

Selon Bruno Raya, ces artistes ont dû s’acquitter d’une forte somme d’argent comme caution pour qu’ils puissent se rendre à l’étranger. Il fait ressortir que les policiers concernés dans l’agression des artistes seront poursuivis individuellement aussi par chaque chanteur. « Nous nous rappelons leur visage et nousles connaissons très bien », a-t-il ajouté.

L’artiste Borghini qui affirme avoir changé de nom après son agression se dit déçu et découragé par la manière de faire des policiers ce 30 décembre 2015. Il soutient qu’il n’a pu prendre des engagements pour une période de six mois et a été très affecté. Le chanteur accuse ces policiers en question d’avoir menti et ajoute qu’ils ne sont pas dignes d’être des gardiens de l’ordre. « Mais je ne l’ai pas fait. Je ne suis pas vengeur et je laisse tout à la justice », dit-il. Réclamant la suspension de ces policiers, il soutient si la justice mauricienne ne fait rien, il se tournera vers le Royaume-Uni. Borghini est aussi détenteur d’un passeport britannique.

Bruno Raya déplore que des disques piratés des artistes mauriciens soient toujours en vente dans les rues. Pour que cette activité cesse, le collectif demande une rencontre avec le Commissaire de police, la MASA, le ministre des Arts et de la Culture et le ministre des Finances pour que l’épisode du 30 décembre 2015 ne se répète pas. « Ces personnes ont la capacité de faire stopper cela », lance Borghini. Par ailleurs, le Collectif des artistes veut travailler sur de nouvelles résolutions cette année. S’agissant du concours « Disque de l’année », ces artistes sont remontés. Pour Bruno Raya, c’est le même scénario chaque année et il est temps que cela cesse.

Au niveau du High Powered Committee mis en place auprès du ministère des Arts et de la Culture sur les artistes, Bruno Raya souligne que les artistes ne sont pas d’accord sur certains points.