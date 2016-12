MANIFESTATION : Des ouvriers bangladais dénoncent le non-paiement de leur boniIls disent également avoir été intimidés par de gros bras

Des ouvriers bangladais de l’usine KNE Co Ltd ont manifesté ce matin devant le ministère du Travail, à Port-Louis. Ils dénoncent le « non-paiement » du boni de fin d’année ainsi que les « mauvais traitements » subis sur leur lieu de travail. Raison pour laquelle ils ont porté plainte contre leur employeur. De même, ils allèguent avoir été intimidés par de gros bras.

Ils étaient environ 75 ouvriers, munis de pancartes, devant la Victoria House ce matin. Sur celles-ci on pouvait lire, entre autres : « No bonus/Every month salary not in time/Not full over-time… » Ces ouvriers disent avoir tenté de discuter de la question avec leur employeur, ajoutant que celui-ci aurait fait la sourde oreille. « Ils nous ont dit de travailler jusqu’à 3h samedi et que, par la suite, on allait nous payer le boni de fin d’année. Finalement, nous avons travaillé jusqu’à 6h pour nous entendre dire qu’il n’y aura pas de boni », déplorent ces ouvriers, qui s’expriment en kreol.

Toutefois, les officiers du ministère du Travail ont eu toutes les peines du monde pour essayer d’expliquer les procédures à suivre aux ouvriers en colère, lesquels disent ne pas faire confiance aux autorités. « À chaque fois, nous venons ici pour porter plainte, mais il n’y a aucune action concrète. Le patron nous a dit “minis dan mo pos, lapolis dan mo pos”. » Ces ouvriers soutiennent également avoir été intimidés par de gros bras dans leur dortoir hier soir. Une plainte a été consignée à la police de Vacoas tard dans la nuit d’hier.

Les Bangladais disent également n’avoir pas été nourris pendant cinq jours. « Manze pa done », avancent-ils, reprochant dans la foulée le langage qu’aurait utilisé leur patron à leur égard. « Boss pena manyer koze. Nou osi dimounn parey. »

Nous avons essayé en vain d’entrer en contact avec la direction de KNE Co Ltd. Personne ne répond aux numéros de l’usine mentionnés dans l’annuaire téléphonique tandis que ceux du bureau situé à Ébène sont hors-service. Rappelons qu’en janvier 2015, les ouvriers étrangers de l’usine avaient protesté devant la Victoria House pour des raisons similaires. Ils dénonçaient entre autres le non-paiement du boni de fin d’année. Le problème avait toutefois été réglé par la suite.