MANNEQUINAT - LAURIANA BABYLONE : L’ascension d’une afro girl

Cela fait trois ans que Lauriana Babylone a rejoint le clan des mannequins locaux. Avec ses centimètres de boucles frisées, pas étonnant que cette habitante d’Albion soit très demandée lors des campagnes de promotion des grandes enseignes et des marques. La jeune mannequin de 23 ans veut enfin faire confiance à ses atouts. Surtout depuis qu’elle a décroché le titre de Mannequin de l’année lors des Backstage Awards 2016.

Lauriana Babylone s’élance sur les podiums sans hésitation et n’éprouve aucune difficulté à prendre la pose devant la caméra. Les contrats s’enchaînent; la jeune femme n’arrive toujours pas à comprendre son ascension en à peine quelques années de carrière. Le titre de Mannequin de l’année reçue lors des derniers Backstage Awards en 2016 a été une vraie surprise. “J’étais déjà sur un petit nuage en découvrant mon nom parmi les nominées. J’ai eu un choc car je ne m’attendais pas à repartir avec le trophée. J’ai encore beaucoup de chemin à faire et je prends cette récompense comme un encouragement pour poursuivre sur cette voie”, nous a-t-elle confié.

D’Albion À Milan.

À l’adolescence, Lauriana Babylone a très peu confiance en elle. “Je me trouvais plein de défauts”, surtout lorsqu'elle admirait toutes les belles femmes lors des concours de beauté. Petite-fille de pêcheur, cette habitante d’Albion n’aurait jamais pu s’imaginer un jour défiler sur un podium à Milan. Surtout pas avec des cheveux frisés, un de ses plus grands complexes.

Pourtant, c’est bien cette chevelure afro qui l’a aidée à être repérée et à intégrer l’univers du mannequinat. Plus question désormais de toucher à ses frisettes. Sa tignasse est devenue “ma marque de fabrique, que j’aborde avec fierté”. Voilà presque trois ans que Lauriana Babylone a signé pour l’agence HSN Model Management, dirigée par l’incontournable Soraya Currimjee, après avoir été parmi les finalistes du concours Elite Model Look. Une première grande expérience fortement encouragée par de nombreux proches et amis.

Forte et déterminée.

L’expérience acquise durant cette aventure finit par faire naître une réelle passion chez cette jeune femme habituellement “timide et réservée”. Comme un papillon, elle déploie ses ailes et veut enfin croire tous ceux qui voyaient en elle du potentiel. “Je suis vraiment chanceuse d’avoir croisé les bonnes personnes au bon moment.”

Au niveau local, Lauriana Babylone figure parmi les mannequins les plus demandées. Cette grande admiratrice de Sheliz Wambui, Naomi Campbell et Jourdan Dunn rêve d’explorer d’autres facettes de cet univers hors des frontières de Maurice. Surtout depuis qu’elle a figuré parmi les douze finalistes du concours New Model Today à Milan en 2015. Elle était l’unique Mauricienne. “C’était la première fois que j’évoluais à l’étranger. J’étais dans la cour des grands, dans un univers très strict et professionnel. Cela m’a appris beaucoup de choses sur le métier de mannequin. C’est loin d’être facile. Le glamour, c’est uniquement à la surface. En réalité, il faut être forte, déterminée, travailleuse et avoir la tête sur les épaules. On ne nous fait pas de cadeaux. C’est éphémère, et si on ne saisit pas toutes les chances de réussir, on n’arrive pas à faire grand-chose.” Raison pour laquelle elle accepte toutes les critiques et ne néglige pas les conseils.

Attirée par la mer.

Sa taille fine, ses 1m73, sa peau mate et ses cheveux sont ses atouts pour se démarquer des autres. Mais elle considère le mannequinat comme une étape dans sa vie. “Même si je le vis à fond, ça restera un passe-temps”. Elle ne veut surtout pas se laisser influencer par son succès ni de se laisser gagner par de faux espoirs. “Si les portes s’ouvrent, tant mieux. Cela me permettra d’évoluer. Au cas contraire, je serai quand même très fière et satisfaite de mon parcours.”

Hors des podiums et autres séances de photos, cette diplômée en science marine et technologie nous avoue revêtir avec le même plaisir ses habits d’enseignante. La mer a toujours suscité sa curiosité. Enfant, elle suppliait son grand-père et son père pour qu’elle puisse les accompagner lors des virées de pêche à Albion. “Cette passion que j’ai pour l’environnement marin est totalement différente de ce que je ressens comme mannequin. J’arrive heureusement à faire en sorte à ce qu’aucun de ces deux passions ne surpasse l’autre.”

En attendant de nouvelles opportunités à l’étranger, Lauriana Babylone rend déjà très fiers ses parents et les habitants de son village.