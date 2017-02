Manu/Liverpool FC: toute une histoire…

La rivalité entre MANU et Liverpool est demeurée très féroce. À Maurice, la situation est encore plus pimentée, en particulier lorsque le kreol morisien se mêle au jeu de mots (les plus piquants) pour concocter un parfait cocktail. Épique ! Ces deux clubs sont en effet les plus titrés d’Angleterre et nous, sacrés Mauriciens que nous sommes depuis la colonisation anglaise, nous sommes gagas devant le foot anglais.

Et c’est parti pour un match opposant Manu à Liverpool. C’est le craze à son apogée ! Des crazy frogs de téléspectateurs qui se taquinent dans la bonne humeur. Manu mari ! Liverfool attend toujours ! Quant à son entraîneur, pourquoi est-il toujours aussi hystérique ? Une crise de foie de poule peut-être? Mané est mené en bateau. Coutinho est pris de court. Pauvre Liverpool ! La dernière fois qu’elle a remporté la league, c’était il y a 10000 jours. Même David de Gea a eu le temps de naître, de grandir, de terminer sa scolarité et de gagner la Premier League. Il aura même eu le temps de se faire pousser une barbe. Bref, you’ll always walk alone…

Quant aux fans de Manu, j’en connais beaucoup qui font une crise d’asthme au lendemain d’une défaite. On ne mange pas, on boude, on crie après les enfants et sa femme. Manchester a per-du ! Martial a regagné Mars. Pogba devient pog- bom. Rooney serait bien mieux en mannequin pour une pub de KFP (Kentucky Fried Pigeon) ou de papier toilette pour enfants. Quelle est la similarité entre Manchester United et un moustique? Réponse: tou le 2 boir disan !

Par ailleurs, si un joueur devait être transféré de Liverpool à Manu, ou l'inverse, ce serait considéré comme une vraie folie ! Le dernier transfert direct entre les deux clubs remonte à... 1964. Cette année-là, l'attaquant Phil Chisnall avait quitté Manchester United pour rejoindre les Reds.

Quant à moi, je dois vous laisser. Au premier but de Blackburn contre Manu dimanche dans la FA Cup, mon fils a écrabouillé l’écran de son portable avant même d’attendre la fin…puisque Zlatan aura finalement sauvé l’équipe en inscrivant le but de la victoire. Si Mané a pu magistralement inscrire deux buts en deux minutes, Ibrahimovic aura, lui, sauvé des milliers de fans d’une crise de foie avant d’entamer une vilaine semaine.