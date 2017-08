MARATHI : Les meilleurs élèves de la cuvée 2016 récompensés

Les élèves ayant brillamment réussi aux examens de marathi l'année dernière ont été récompensés dimanche dernier à l'auditorium Octave Wiéhé, à Réduit. Parmi les lauréats, c'est Keshika Narayen, ex-élève de la Quatre Bornes SSS, qui a été la plus heureuse car, après plusieurs démarches, elle a enfin obtenu une bourse pour des études supérieures en marathi à Poona. Suite à une injustice notée concernant l'octroi de cette bourse, qu'elle méritait amplement, il aura fallu l'intervention d'Asant Govind, le président de la Mauritius Marathi Mandali Federation (MMMF), pour qu'elle soit rétablie dans ses droits. Elle s'est envolée lundi à Poona après une semaine mouvementée.

Khushi Coonjobeharry a exprimé sa fierté d'avoir réussi à figurer à la première place parmi les élèves ayant pris part aux examens du Certificate of Primary Education (CPE), organisés pour la dernière fois l'année dernière. Les lauréats des autres classes ont été récompensés par Alan Ganoo,le député de Savanne/Rivière-Noire, le président de la Mandali Federation, Asant Govind, le président de la Marathi Speaking Union, Balajee Marottee, et Mahen Utchanah, le président de GOPIO. Le public a eu droit à une lecture de poèmes et à un sketch présenté par l'école du soir gérée par la MMMF.