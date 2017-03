MARC LAGESSE, Chairman Quantum Insurance : Le MTC a également bénéficié de notre partenariat

Dans un bref entretien accordé à Week-End, le Chairman de Quantum Insurance, qui a rempilé pour une nouvelle saison avec le Mauritius Turf Club (MTC) comme sponsor principal, confie que sa compagnie se trouve dans une "win-win situation". Il est même allé plus loin en affirmant que « le MTC a également bénéficié de notre partenariat ».

Quantum a rempilé pour une année avec le Mauritius Turf Club (MTC) comme sponsor principal. Peut-on savoir comment a commencé cette aventure ?

Nous avons lancé Quantum Insurance à Maurice en novembre 2015 avec l'intention de faire les choses différemment et de nous mettre complètement en phase avec les demandes et les attentes des clients. En d'autres mots, d'offrir avant tout et surtout des services innovants, rapides et faciles d'accès. L'objectif principal est de permettre aux clients d'avoir un contrôle total sur leurs polices d'assurance, tout en les souscrivant à des prix très compétitifs. D'ailleurs, aujourd'hui chez Quantum, vous pouvez souscrire à une police d'assurance à l'heure qui vous convient, car notre portail en ligne opère 24/7. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec l'achat en ligne, évidemment, vous pouvez appeler Quantum pendant nos heures de bureau, ou même passer nous voir en personne dans nos locaux à Ébène.

Mais une société moderne doit aussi être en phase avec les intérêts et les soucis de ces clients. C'est pour cela que nous avons apporté notre soutien à l'ONG Prévention Routière Avant Tout et aussi au MTC. Les courses sont une vraie passion pour un très grand nombre de Mauriciens et nous voulons aider à les développer davantage.

Puisque vous êtes à votre deuxième année avec le MTC, peut-on conclure que vous êtes satisfaits de cette association ? Comment a-t-elle évolué ?

Absolument satisfait. La saison hippique 2016 a été une réussite sur toute la ligne pour Quantum et c'est sûr que la crédibilité et la visibilité que nous a apportées notre association avec le MTC ont grandement aidé à ce développement. Je pense que la MTC a également bénéficié de notre partenariat et, d'ailleurs, nos négociations avec le club ce sont déroulées dans un vrai esprit d'équipe. Nous avons travaillé ensemble sur un bon nombre de projets et des innovations pour la saison 2017, en particulier un Racing Diary 2017 lancé jeudi d'avant. Cet agenda sera offert à tous les membres du MTC qui viendront aux courses pendant les trois premières journées. Nous avons commandé un certain nombre d'agenda supplémentaires, que Quantum remettra comme prix lors de compétitions variées sur sa page Facebook.

Ensuite, nous avons décidé de venir de l'avant avec une nouvelle compétition pour 2017 : le Quantum Insurance Fair Play Award. Chaque mois, un jury composé du personnel de Quantum et du MTC déterminera quel acte, par quelque personne impliquée dans le sport hippique, mérite d'être reconnu pour sa bravoure, son sens éthique, son esprit sportif, son souci du bien-être chevalin ou son fair-play. À la fin de la saison régulière, le public sera invité à voter sur la page Facebook de Quantum pour le plus méritant parmi les huit sélectionnés mensuels. Nous pensons que c'est une bonne façon de reconnaitre toutes ces personnes qui travaillent et œuvrent dans l'intérêt des courses, mais qui ne sont pas souvent mis en avant.

Le retour sur investissement dans le monde hippique est-il intéressant pour Quantum ?

Certainement. Le retour sur l'investissement, il faut le calculer tant sur le nombre de clients qui font confiance à Quantum, que sur la visibilité et le rayonnement que nous réussissons à créer. Sur les deux registres, les retombées ont été plus que satisfaisantes.

Pensez-vous qu'il y a des choses à améliorer dans cette relation Quantum-MTC ?

Honnêtement, pas vraiment. Les relations sont plus que cordiales et, s'agissant de notre sponsorship, le MTC s'est montré très ouvert à toutes nos idées et innovations.

Vous êtes aussi propriétaire de chevaux, comment prévoyez-vous la nouvelle saison qui commence ?

Comme d'habitude, avec beaucoup d'excitation et beaucoup d'espoir. Mais si on veut être propriétaire, il faut « know how to lose with good grace ». Les chevaux ne sont pas des machines et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que chaque victoire doit être savourée pleinement. Car gagner une course est très difficile. Ce qui me ferait le plus plaisir personnellement serait une victoire pour Top Jet cette saison. Il a été tellement malchanceux et, pour lui, j'aimerais qu'il ressente ce feeling de "top horse" au moins une fois, à l'image de mon valeureux Parceval en 2015. On verra !

Qui est Quantum Insurance ?

Premier assureur à Maurice 100% online et direct, c'est-à-dire n'opérant pas par le biais d'agents ni de courtiers, Quantum Insurance mise avant tout et surtout sur la qualité de ses services innovants, rapides et faciles d'accès grâce à une technologie de pointe. L'objectif principal est de permettre aux clients, particuliers et aussi bien qu'aux entreprises, d'avoir un contrôle total sur leurs polices d'assurance, qui sont d'ailleurs personnalisables, tout en les souscrivant à des tarifs très compétitifs.

Quantum Insurance est une société privée dont l'actionnaire majoritaire est Hertshten Group Ltd, compagnie incorporée en mars 2005 et enregistrée à Maurice. Hertshten Group Ltd (HGL) est le holding d'un groupe de sociétés internationales opérant dans le domaine des services et investissements financiers et immobiliers. Depuis le lancement d'HGL à Maurice en 2005, ses sociétés ont prospéré grâce aux bénéfices dégagés au fil des années.