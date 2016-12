MARCHANDS DE RUE ET COMMERCE ILLÉGAL : L’ICAC veut entendre les commerçants début 2017

L’Independent Commission against Corruption (ICAC) a répondu favorablement à une demande du Front commun des commerçants de BB/RH pour déposer contre les marchands de rue leur faisant de la « concurrence déloyale ». Ces commerçants seront entendus par la commission anti-corruption au début de la nouvelle année.

La mise en demeure servie à la municipalité de BB-RH la semaine dernière pour non-respect d’un jugement de la Cour suprême en leur faveur, ainsi que les nombreuses correspondances envoyées en haut lieu pour dénoncer les activités illégales des marchands de rue, n’ont donné « aucun résultat positif ». Le Front commun des commerçants de BB-RH espère donc que leur passage en début de 2017 dans le bureau de l’ICAC « débouchera sur des actions concrètes ». Ce front commun avait adressé une demande de déposition au début de ce mois à la commission anti-corruption. L’ICAC leur a répondu la semaine dernière, se disant prête à les écouter. C’est ainsi que les membres de ce front se rendront à ses locaux au triangle de Réduit début janvier.

« Nous avons des informations bien précises à leur communiquer au sujet des ramifications autour du commerce de rue. Nous comptons aussi dénoncer les implications à plusieurs niveaux, tant du côté de la municipalité qu’à celui de la police », indique un dirigeant du Front commun des commerçants de BB-RH. Hier, ce front a fait un premier constat auprès de ses membres s’agissant des ventes dans le cadre de la Noël. Un bilan « négatif » est évoqué. « À l’exception des magasins de jouets, la situation pour nos membres a été très sombre. D’ailleurs, en se basant sur la mauvaise expérience de ces deux dernières années, plusieurs magasins, par prudence et par manque de liquidité, n’ont pas renouvelé leurs stocks cette année. Les rentrées d’argent nous permettent de réinvestir, or, depuis quelques années, on vit au jour le jour, on survit… » témoigne ces commerçants.

En attendant d’être auditionné par les enquêteurs de l’ICAC, le front commun maintient sa stratégie de correspondances aux autorités municipales et à la police. Aujourd’hui, ces commerçants comptent faire état aux autorités de la situation « des plus catastrophiques » qui a prévalu le 24 décembre aux abords de certains endroits, notamment les Arcades Sunassee, rue La Reine, et sur la route royale de la Ville-Soeur. Un manque de contrôle est dès lors déploré.

« La situation a été des plus catastrophiques le long d’une partie de la rue La reine après une certaine heure de la journée. Les marchands avaient envahi les parkings publics pendant la quasi-totalité de la journée. Nous ne savons pas s’il y a eu une quelconque démarche des autorités pour les déloger », relatent des membres de cette association. Ces derniers sont indignés également des « actes d’intimidations » de certains marchands ambulants et évoquent aussi des « méthodes grossières » de quelques-uns d’entre eux « pour s’imposer » face aux inspecteurs municipaux, qui essaient de faire respecter les règlements.