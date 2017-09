MARCHÉ DES CAPITAUX—BOURSE : Le record absolu battu vers 11h

L'indice général du marché officiel de la Bourse, le Semdex, a établi un nouveau record absolu ce matin vers 11h, atteignant 2 220,70 points. Le précédent record était de 2 210,76 points et datait du 28 juillet dernier.

Ce sont principalement les grosses pointures du marché qui ont propulsé le Semdex vers ce nouveau record. Le groupe MCB avait atteint Rs 287, soit une progression de Rs 6 par rapport à son cours de fermeture la veille. Le groupe bancaire se retrouvait par la même occasion à son niveau le plus haut depuis son introduction en Bourse. La SBM Holdings était aussi dans le coup, gagnant 4 sous en une heure pour passer à Rs 7,94. Premier conglomérat mauricien, le groupe IBL avait enregistré un léger gain de 25 sous pour se fixer à Rs 45, avant de se replier à Rs 44,75. Alteo Ltd était la valeur qui avait réalisé la meilleure opération du matin avec une hausse de 3,32% à Rs 32,65.

Les autres indices du marché étaient aussi en progression ce matin, établissant de nouveaux records. Le Semtri, indice de rendement total du marché, avait atteint 7 877,67 points vers 11h; le SEM -All Share Index était à 2 208,58 points alors que le Sem-10 passait à 429,79 points.

Omnicane lève Rs 2,5 Mds

Par ailleurs, le groupe Omnicane a réussi à lever Rs 2,5 milliards sur le marché sous forme de placements privés. Selon une communication adressée par le groupe au marché boursier, des souscriptions de Rs 300 millions ont été obtenues pour les obligations d'une maturité de cinq ans, rémunérées au taux fixe de 5,9% l'an. Omnicane a émis 300 titres de créance au prix de Rs 1 million l'unité.

Les investisseurs ont montré plus d'intérêt pour les obligations d'une maturité de sept ans et pour lesquelles un taux d'intérêt de 6,4% l'an est offert. Omnicane a recueilli Rs 2,2 milliards pour cette catégorie d'obligations, soit un total de 2 200 titres à Rs 1 million l'unité. Les revenus provenant de cette émission de titres de créance seront utilisés pour la restructuration de la dette de la société. Les obligations ne seront pas cotées sur le marché boursier.

Plusieurs groupes cotés en Bourse ont effectué des incursions sur le marché des capitaux pour lever des fonds dans le cadre de l'exécution de leurs programmes de restructuration de leurs dettes. Le marché est particulièrement liquide actuellement et les groupes profitent également de la baisse des taux d'intérêt pour appâter les investisseurs à la recherche de produits de placement plus rémunérateurs.

MONDE DES AFFAIRES | Exercice 2016-17

Groupe IBL : Rs 2 Mds de profits nets (+28,7%)

Pour l'exercice financier se terminant au 30 juin dernier, le groupe IBL Ltd a enregistré des bénéfices après impôt de l'ordre de Rs 2 milliards, par rapport à Rs 1,6 milliard en 2015-2016. Le chiffre d'affaires du groupe est passé de Rs 31 milliards à Rs 33,8 milliards alors que le bilan du groupe se chiffrait à environ Rs 53 milliards, contre Rs 51,1 milliards au 30 juin 2016.

Rendus publics ce matin, les résultats d'IBL Ltd montrent que la plupart des secteurs d'activité du groupe ont affiché une croissance. La direction relève plus particulièrement les « significantly better results » du segment « Agriculture » avec, en première ligne, la performance améliorée du groupe Alteo en Tanzanie, au Kenya aussi bien qu'à Maurice. Le secteur « Building & Engineering » a réalisé une croissance d'environ 10%, en grande partie grâce au Chantier Naval de l'océan Indien pour ses gros projets de construction de bateaux. Le secteur commercial a vu ses revenus et profits grimper de 8% et 10% respectivement, bien emmené par Winner's et BrandActiv.

Pour ce qui est des autres secteurs, le conseil d'administration note que les services financiers ont enregistré une hausse de Rs 211 millions des profits opérationnels dans le sillage des bonnes performances de la Mauritian Eagle Insurance et de DTOS alors que les compagnies associées, AfrAsia Bank et ABAX, ont affiché des bénéfices avant impôt en augmentation de 24% et 3% respectivement. La direction met aussi en exergue la bonne tenue de LUX* dans le secteur « Hospitality » (croissance de 19% des profits opérationnels). Quant au segment « Manufacturing and Processing, Property and Logistics », leurs résultats ont été stables. Sur les Rs 33,8 milliards de chiffres d'affaires réalisés par IBL Ltd, Rs 11,3 milliards sont venus du segment « Commercial », Rs 8,4 milliards du secteur « Building & Engineering » et Rs 7,6 milliards des activités « Manufacturing & Processing ».

« Steady growth in key business sectors is expected to continue », annonce la direction d'IBL. Le groupe, ajoute-t-on, est en train de déployer sa stratégie de développement suivant la récente étude menée par la firme McKinsey and Co, de réputation internationale.