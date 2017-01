MARCHÉ DES CAPITAUX: Le Commercial Investment Property Fund lève Rs 560 M

Le Commercial Investment Property Fund (CIPF), une filiale à part entière d'ENL Commercial, a pu lever récemment un montant de Rs 560 millions à travers une émission d'obligations. MCB Capital Markets, la banque d'investissement du groupe MCB, avait agi en tant que conseiller et « d'arrangeur » pour cette opération.

Les capitaux levés grâce à des placements privés sont utilisés pour le remboursement des dettes bancaires des sociétés faisant partie d'ENL Commercial. Le CIPF a été créé l'année dernière par ENL Commercial. Toutes les filiales du groupe ENL Commercial avaient transféré leurs actifs immobiliers au fonds en question avant de les louer à bail par la suite. Ces actifs immobiliers se trouvent principalement à Pailles et à Moka et abritent les activités des filiales du groupe.

À travers cette opération, les filiales d'ENL Commercial n'avaient plus à s'occuper de leurs actifs immobiliers et pouvaient en conséquence se concentrer exclusivement sur leurs opérations. De plus, précise la direction d'ENL Ltd dans un communiqué émis à l'intention des investisseurs boursiers, la gestion des biens immobiliers du groupe est désormais optimisée grâce à la mise en place d'une structure commune dédiée, le CIPF.

Les obligations émises dans le cadre de cette levée de capitaux sont des « first rated bonds » à Maurice, précise-t-on du côté de MCB Capital Markets. Les obligations proposées sont d'une maturité de dix ans et comportent deux tranches : une « senior tranche » rémunérée au taux de 6% l'an et une « junior tranche » avec un taux d'intérêt de 7% l'an. MCB Capital Markets fait ressortir que la première tranche (6%) a reçu une notation “A” de la part de CARE Ratings, agence de notation très connue en Inde et qui a ouvert un bureau à Maurice. « The transaction was successfully placed with a range of financial institutions, which took advantage of the attractive yield, investment grade rating and capital relief provisions », souligne MCB Capital Markets.

La direction d'ENL Commercial rapporte que l'intérêt affiché par les investisseurs pour l'émission obligataire ainsi que l'expertise affichée par MCB Capital Markets ont contribué au succès de l'opération. « Tapping into the debt capital market was a first for us. We optimised our funding structure so that our subsidiaries can focus exclusively on their operations », indique Eric Espitalier-Noël, Chief Executive Officer (CEO) d'ENL Commercial.

Pour sa part, Rony Lam, CEO de MCB Capital Markets, a soutenu que la transaction constitue un événement majeur dans le développement du marché de la dette à Maurice avec une notation rattachée au titre obligataire à souscrire. « Credit ratings are an integral part of debt issuance and we anticipate that more issuers will choose to obtain one in the future », déclare Rony Lam. Pour ce dernier, le succès remporté par l'émission témoigne des efforts soutenus qui sont consentis pour développer le marché d'obligations libellées en devises locales, non seulement à Maurice mais également en Afrique. «

The successful structuring and placement of the first rated bond in Mauritius reflects our continued efforts in the development of local currency bond markets in Africa. »