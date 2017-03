MARCHÉ DES CHANGES - BOM : directives touchant les « market makers »

La Banque de Maurice a émis des directives (guidelines) à l'intention des « markets makers » sur le marché des changes interbancaires. Les « markets makers » sont les banques désignées par la BoM qui sont prêtes à acheter et vendre des devises sur le marché interbancaire.

Toute banque commerciale est habilitée à devenir un « market maker ». Elle devra au préalable obtenir l'autorisation de la banque centrale après la soumission des documents nécessaires au régulateur. La BoM impose comme conditions que la banque en question dispose d'un « minimum Tier 1 capital » de Rs 4 milliards (au 30 juin 2016) et que ses transactions journalières sur le marché des changes atteignent une moyenne de USD 3 millions (un peu plus de Rs 100 millions) ou un montant équivalent, et ce pendant le trimestre juillet-septembre 2016.

Selon les directives qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2017, les « market makers » sont nommés pour une période d'une année et sont renouvelables annuellement. La BoM précise que le nombre d'opérateurs « will be restricted to a maximum of 5 or such other number as the Bank may determine ».

Les « market makers » sont tenus d'avoir une équipe de gestion solide avec un personnel compétent pour le « trading » et un service de « back-office » des plus efficaces. Les compétences professionnelles des employés sont aussi précisées. La BoM ajoute que toutes les transactions seront suivies en temps réel.



BOURSE : Des échanges de Rs 763 M le mois dernier

Le marché officiel de la Bourse a enregistré des échanges de l'ordre de Rs 763 millions le mois dernier, ce qui représente une performance améliorée par rapport à janvier 2017 (Rs 587, 8 millions). Selon un bilan des activités du marché officiel pour février 2017, présenté par Swan Securities Ltd, le MCB Group et la SBM Holdings ont assuré plus de la moitié des transactions, soit 54,4%. On a également noté que les investisseurs étrangers ont été des vendeurs nets pour un montant de Rs 33,6 millions, le MCB Group enregistrant des investissements nets de Rs 161,1 millions alors que des désinvestissements de Rs 75,6 millions ont été signalés sur la SBM Holdings.

Le Semdex a terminé le mois à 1 922,77 points, soit en progression de 2,23%. Depuis le début de l'année, le Semdex a gagné 6,3%. Le Sem-10, indice des dix valeurs les plus liquides du marché officiel, a affiché un gain de 2,76% à 369,19 points le mois dernier, et sa hausse depuis début janvier est de 7%. La capitalisation du Semdex s'élevait à Rs 229,8 milliards fin février 2017 alors que celle reflétant l'ensemble des valeurs cotées (SEM-All Share Index) se situait à Rs 350,3 milliards. Parmi les valeurs ayant réalisé les gains les plus élevés en février 2017, citons IBL Ltd (+15,2% à Rs 36,30), Vivo Energy (+6,5% à 115,50) et Plastic Industries (+4,8% à 65).

BULLETIN DU BOI : 117 sociétés mauriciennes dans 24 pays d'Afrique

Le bulletin de février 2017 du Board of Investment (BoI), qui est consacré en grande partie à la stratégie Maurice-Afrique, fait état de la présence de quelque 117 sociétés mauriciennes dans 24 pays du continent. La dernière en date, indique l'agence, est la State Bank of Mauritius, qui a décidé de racheter la Fidelity Commercial Bank du Kenya.

Le BoI soutient que « la stratégie Maurice-Afrique est bien enclenchée », faisant ressortir que compte tenu de la taille du marché mauricien, les entreprises locales se tournent de plus en plus vers le continent pour l'expansion et la croissance de leurs activités. « Les destinations préférées des investisseurs mauriciens demeurent Madagascar, les Seychelles, l'Afrique du Sud, le Mozambique et le Kenya, où des investissements ont été réalisés dans plusieurs secteurs », indique le BoI. Les secteurs ciblés sont, entre autres, les services financiers, la logistique et la distribution, l'agro-industrie, le secteur manufacturier et les services professionnels.

« Vu l'enthousiasme des entreprises privées à explorer les opportunités sur le continent, le gouvernement mauricien s'est engagé à développer le pays en une plateforme robuste pour l'investissement régional », indique le BoI. D'où la ratification de 23 accords de promotion et de protection des investissements et de 20 traités de non-double imposition avec des États africains. Le BoI fait aussi état d'une coopération renforcée avec des agences de promotion des investissements en Afrique. Une trentaine de protocoles ont été signés à cet effet.