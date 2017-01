MARCHÉ FINANCIER : CARE RATINGS : « Le marché de la dette va se développer »

La direction de l’agence de notation dit s’appuyer sur Maurice pour étendre ses services dans la région. CARE Ratings (Africa) Private Ltd (CRAF), la première agence de notation des crédits à détenir un permis d’opération à Maurice, est convaincue que le marché de la dette au niveau local est appelé à se développer au fur et à mesure que la notion d’un service de notation, accompagnant les titres de créance émis par les sociétés, sera bien assimilée par les parties concernées. C’était du moins le sentiment exprimé hier soir à l’hôtel Labourdonnais par les dirigeants de CRAF, filiale de Credit Analysis & Research Ltd, India (CARE Ratings), l’agence de notation leader dans la Grande Péninsule.

Lors d’une rencontre avec la presse, suivie d’une réception à laquelle étaient conviés des officiels de la Banque de Maurice, de la Financial Services Commission, de la Bourse de Maurice, des banques commerciales et des opérateurs du monde des affaires, les dirigeants de Care Ratings India et de sa filiale mauricienne ont passé en revue les progrès réalisés ces dernières années par l’agence de notation indienne et ont parlé de sa notoriété au sein de la communauté financière de la Grande Péninsule ainsi que des services qu’elle propose aux opérateurs économiques locaux, en particulier ceux ayant recours à des émissions de titres de créances pour se refinancer et assurer leur développement futur. Le président de Care Ratings India, S. B. Mainak, le Managing Director de cette même agence, Rajesh Mokashi, occupant également la présidence de la filiale mauricienne, et d’autres chefs de service, dont Saurav Chatterjee et Bilal Sassa, respectivement CEO et directeur de CRAF, ont fait ressortir que le développement du marché de la dette à Maurice s’approfondira lorsque l’importance d’un système de notation accompagnant les titres de créance (obligations ou tout autre instrument financier) sera bien comprise par les entreprises émettrices de ces titres.

« Depuis que nous avons obtenu de la FSC un permis d’opération à Maurice en mai 2015, nous avons multiplié les rencontres avec les opérateurs économiques en vue de les sensibiliser sur l’importance d’un service de notation. CRAF est, depuis mai 2016, reconnue par la BoM en tant qu’External Credit Assessment Institution. » Cette reconnaissance par les régulateurs est « importante », dit-on. « Nous offrons dans un premier temps nos services de notation des crédits à Maurice et subséquemment nous allons nous attaquer au marché africain. Maurice demeurera notre centre d’activités », ont annoncé les dirigeants de CRAF. Ces derniers ont fait ressortir qu’en Inde, CARE Ratings s’est bâtie une « solide réputation » quant à la notation des Petites et moyennes entreprises (PME) et qu’elle compte mettre à profit l’expérience acquise dans ce domaine pour proposer des méthodologies de notation aux PME, non seulement à Maurice mais également en Afrique.

CRAF a déjà offert ses services de notation pour trois émissions d’obligations proposées par la banque Banyan Tree, le groupe CIEL et Commercial Investment Property Fund Ltd, une filiale à part entière d’ENL Commercial. Les notations recommandées par CRAF ont apporté de la valeur à ces produits financiers, suscitant un grand intérêt de la part des pourvoyeurs de capitaux, tant individuels qu’institutionnels. Les dirigeants de CRAF sont sûrs que le succès remporté par ces émissions d’obligations incitera d’autres entreprises à emboîter le pas et à rechercher des notations pour d’éventuels titres de créances.

CRAF compte renforcer son équipe de professionnels affectés au bureau local mais la direction de l’agence souligne qu’un appui technique de la part des professionnels basés en Inde est déjà programmé. L’agence mauricienne peut également compter sur les outils développés par CARE Ratings India ainsi que sur sa base de données où sont recensées quelque 48 000 sociétés. Le président de CARE Ratings India, S. B. Mainak, s’est réjoui de la rentabilité de l’entreprise, de la diversification de ses activités et de la crédibilité dont elle jouit auprès de la communauté financière indienne avec une part de marché se situant à 52%.

Hors-texte

HAUT-COMMISSAIRE DE L’INDE :

« Nous travaillons sur 5 grands dossiers avec Maurice »

Intervenant lors de la réception offerte par Care Ratings (Africa) Partners Ltd, le haut-commissaire de l’Inde à Maurice, Abhay Thakur, a fait état de cinq projets majeurs sur lesquels les autorités indiennes et mauriciennes travaillent actuellement. Il a fait mention du projet “Métro Express”, de la construction d’un nouvel hôpital « ENT », de logements sociaux, du développement d'infrastructures à Agaléga et du projet « e-tablet ». La partie indienne, a-t-il laissé entendre, serait également intéressée par le projet de développement des infrastructures portuaires. D’autres formes de coopération sont en outre envisagées dans le cadre des discussions autour d’un Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA).

Ces projets de développement, a fait comprendre le diplomate, intéresseront des sociétés indiennes, en particulier des compagnies de construction. Ces entreprises, estime-t-il, rechercheront des informations sur l’économie mauricienne et les opportunités d’affaires qui sont créées.

Le haut-commissaire indien a fait état des « appréhensions » créées par l’amendement apporté au traité de non-double imposition entre Maurice et l’Inde, mais a rassuré l’assistance que les autorités indiennes ont tout fait pour soutenir le secteur financier mauricien, en particulier celui du Global Business. Il a parlé entre autres des traités renégociés avec Singapour et Chypre, précisant que Maurice s’est vu offrir un statut de « Most Favoured Nation » pour ce qui est du traitement fiscal. Certaines personnes, selon lui, réalisent aujourd’hui que l’amendement du traité n’a pas été fait au détriment de Maurice.

Abhay Thakur a par ailleurs indiqué que l’économie indienne est en pleine croissance et que du côté du continent africain également les perspectives sont encourageantes. Il y a, a-t-il soutenu, des opportunités à saisir.