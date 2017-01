MARCHÉ FINANCIER : La FSC signe un MoU avec le régulateur d'Abu Dhabi

La Financial Services Commission (FSC) a signé un Memorandum of Understanding (MoU) avec le régulateur des services financiers d'Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Le protocole de coopération entre la FSC et l'Abu Dhabi Global Market-Financial Services Regulatory Authority (ADGM-FSRA) porte sur une assistance mutuelle et l'échange d'informations dans le cadre des opérateurs des deux instances. Le document a été paraphé par Richard Teng, Chief Executive Officer de l'ADGM-FSRA, et P. K. Kuriachen, Chief Executive par intérim de la FSC.

Annonçant officiellement aujourd'hui la signature du MoU, la FSC indique qu'elle vise à renforcer sa coopération et sa collaboration avec l'ADGM-FSRA, et ce en considérant la croissance des activités dans le marché financier global, la progression des transactions transfrontalières et la nécessité pour les régulateurs du secteur des services financiers non bancaires d'approfondir leur coopération mutuelle et de veiller à ce que les lois et règlements financiers soient bien appliqués. « This MoU sets forth the Authorities' intent with regard to mutual assistance and the exchange of information for the purpose of enforcing and securing compliance with the respective Laws and Regulations of the jurisdictions of the Authorities », souligne un communiqué émis par les deux parties.

La FSC rappelle qu'elle a signé à ce jour trois MoU avec des institutions multilatérales, deux protocoles avec des organisations régionales ainsi que plusieurs autres accords de coopération tant avec des autorités étrangères que locales.