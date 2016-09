MARCHÉ DE L'EMPLOI : Près de 1 000 candidats pour 50 postes à Air Mauritius

Air Mauritius, la compagnie d'aviation nationale, procède actuellement au recrutement d'une cinquantaine de membres d'équipage et environ 1 000 postulants se sont manifestés. Un premier couac a déjà été enregistré dans l'exercice, quand une aspirante hôtesse de l'air a porté plainte auprès de la Commission pour l'égalité des chances (EOC) pour, selon elle, avoir été éliminée de la liste mais après avoir été mal notée pour sa taille. Le litige a été réglé et la plaignante a été soumise à un deuxième exercice de mensuration.

Mais d'autres contestations éventuelles ne sont pas à écarter dans la délicate opération de recrutement. Il semblerait que chez Air Mauritius, le choix des recrutés se fait également sur le critère du lieu de résidence du candidat. Cette politique serait en fait dictée par un planning du transport des employés. Préférence serait donnée à ceux qui habitent des régions se trouvant les plus rapprochées des routes principales du pays afin que les chauffeurs chargés de les véhiculer perdent le moins de temps possible en route vers l'aéroport.

A la décharge de la compagnie d'aviation, il faut faire remarquer qu'elle n'est pas la seule entreprise à avoir adopté cette tendance à la régionalisation de l'emploi. Un simple coup d'œil aux offres d'emploi dans les collectivités locales (Village Councils et Conseil de district surtout) confirmerait effectivement qu'exigence est faite au candidat de résider dans la zone où il sera appelé à travailler.

Sauf que, non seulement de telles dispositions seraient contraires au principe d'égalité des chances pour tous les citoyens, lequel principe proscrit la discrimination de sexe, d'âge et de lieu de résidence. En plus, ces exigences briment les aspirations de nombre de jeunes à des métiers du voyage, dont ceux de stewards ou hôtesses qui feront toujours rêver, uniquement parce qu'ils résideraient en dehors d'un quelconque plan de transport.