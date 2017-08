MARCHÉ OFFICIEL : Des échanges de Rs 885 M enregistrés le mois dernier

Le marché officiel de la Bourse a enregistré des transactions de l'ordre de Rs 885 millions le mois dernier, soit un niveau nettement inférieur à celui de juin 2017 (Rs 1,6 milliard). Du côté des investisseurs étrangers, des placements nets se chiffrant à environ Rs 105 millions ont été notés, la tendance par rapport au mois précédent (-Rs 448 millions) ayant été renversée.

Le bilan boursier de juillet 2017 montre une progression de 2,9% du Semdex, l'indice général du marché officiel, comparativement à juin 2017 alors que le SEM-10, indice des dix valeurs les plus liquides du marché officiel, a réalisé un gain de 3,4%. Ces taux de progression ont été plus élevés que ceux enregistrés en juin dernier. Le fait marquant du mois a été l'établissement d'un nouveau record par le Semdex à 2 210,76 points le 28 juillet. Le Semdex a terminé le mois à 2 185,27 points, ce qui, par rapport à son niveau du début d'année (1 808,37 points), représente une hausse de 20,84%.

Entre le 1er janvier et le 31 juillet, le SEM-10 a affiché une croissance de 23,60%, passant de 345,04 points à 426,48 points. Le Semtri, indice de rendement total du marché officiel (basé sur l'évolution des cours des différentes valeurs cotées et le réinvestissement des dividendes accordés par les sociétés concernées), a progressé de 22,71% sur les sept premiers mois de l'année pour s'établir à 3 600,27 points. Quant au SEM-All Share Index, qui prend en compte toutes les valeurs cotées, dont les sociétés du Global Business, il s'en renchéri de 20,84% sur la même période. La capitalisation boursière basée sur le SEM All Share Index a par contre subi un recul (-5,42%), passant de Rs 338,1 milliards au début de l'année à Rs 319,7 milliards au 31 juillet 2017. La capitalisation basée sur le Semdex a augmenté de 21,21% en sept mois pour se fixer à Rs 261,9 milliards fin juillet dernier.

Les investisseurs étrangers ont fait des achats de titres locaux pour une valeur de Rs 427,7 millions le mois dernier et en ont vendu pour Rs 322,7 millions, laissant un solde favorable de Rs 105 millions. Selon des données compilées par la Stock Exchange of Mauritius Ltd (SEM), les chiffres d'affaires du marché officiel (Rs 7,3 milliards) et du Development & Enterprise Market (Rs 1,6 milliard) depuis le début de l'année ont atteint près de Rs 8,9 milliards.

Passant en revue les performances des valeurs cotées en juillet 2017, Swan Securities Ltd rapporte que la plus forte hausse du mois a été réalisée par IBL Ltd avec 22%, portant sa progression depuis le début de l'année à 59,1%. Derrière IBL Ltd, on retrouve Air Mauritius (+10,3% le mois dernier), Belle Mare Holding (+9,8%), Fincorp Investment (+9,3%) et Automatic Systems Ltd (+8,3%). Les cinq valeurs ayant subi les plus fortes baisses sont New Frontier Properties-GBP (-8,3%), CIEL Ltd (-4,4%), Caudan Development Ltd (-3,7%), Mara Delta Property Holdings -USD (-3,5%) et Mauritius Union Assurance (-2,5%).

IBL Ltd se retrouve également avec la meilleure performance en termes de rendement total depuis le début de l'année. Son taux de croissance se situe à 60,97%. IBL Ltd devance, dans l'ordre, Vivo Energy Mauritius Ltd (35,84%), Fincorp Investment Ltd (34,66%), Promotion and Development Ltd (32,29%), CIM Financial Services Ltd (29,18%), MCB Group Ltd (27,09%), United Basalt Products Ltd (27,03%), United Docks Ltd (26,21%), Alteo Ltd (23,52%) et Belle Mare Holding Ltd (22,48%).

Hors-texte

RESTRUCTURATION DES DETTES

Omnicane recherche Rs 2,5 milliards

Le groupe Omnicane annonce une émission de titres pour lever un montant de l'ordre de Rs 2,5 milliards sous forme de placements privés sur le marché. Cette décision vient d'être prise par le conseil d'administration du groupe mais doit encore être avalisée par les actionnaires. Omnicane indique que le montant recherché servira à la restructuration de ses dettes. La société compte faire appel à des « sophisticated investors » pour cet important placement. Les titres qui seront émis ne seront pas cotés en bourse.

Par ailleurs, CIEL Ltd indique qu'elle a pu lever Rs 1,15 milliard sur le marché sous forme d'émission de « short term notes » avec un taux de rendement moyen de 2,7%. Ce montant servira au financement de la souscription du groupe à environ 11,5 millions d'actions de Sun Ltd dans le cadre d'une émission d'actions en numéraire (« rights issue »). La direction de CIEL Ltd utilisera également une partie du montant pour le paiement en cash de l'offre faite à des actionnaires de CIEL Ltd.

Par ailleurs, avec les Rs 1,15 milliard obtenu récemment, le montant total recueilli par CIEL Ltd dans le cadre de son programme d'émission de titres obligataires en multiples devises est passé à Rs 2,15 milliards.