MARCHÉS DE L’EXPORTATION : Enterprise Mauritius cible l’Allemagne et les Pays-Bas

En ligne avec sa stratégie de consolidation et d’expansion de marchés, Enterprise Mauritius organise des Buyers Sellers Meetings (BSM) du 5 au 12 avril en Allemagne et aux Pays-Bas. En tant qu'organisation nationale de promotion pour le commerce, Enterprise Mauritius recherche constamment de nouveaux marchés pour promouvoir Maurice comme une destination fiable d'approvisionnement. De nouveaux clients de l’Europe occidentale et centrale sont davantage ciblés, surtout avec le Brexit, l’érosion du pouvoir d’achat et la baisse dans les ventes.

L'Allemagne et les Pays-Bas sont les nouveaux marchés ciblés et les BSM contribueront également au renforcement des relations diplomatiques entre Maurice et ces deux pays. Lors des BSM, la clientèle allemande et hollandaise aura ainsi l’occasion de découvrir l’expertise mauricienne par rapport aux produits de textile, tels denims, les produits tricotés et les maillots de bain.

Accroître les exportations vers le marché allemand, tel est l’objectif d’Enterprise Mauritius, qui organisera en ce sens une BSM dans deux villes principales en Allemagne, soit Düsseldorf, centre de la mode, et Stuttgart, centre manufacturier. Des représentants des marques allemandes proéminentes, telles Hugo Boss AG, Mainpol GmbH ainsi que des détaillants de mode, comme New Yorker, seront présents lors des réunions. Depuis 1980, l'Allemagne, devenue une destination d'exportation attrayante pour de nombreux pays exportateurs, dont Maurice, est le deuxième importateur de textiles et d'habillement dans le monde après les États-Unis. Ce pays se positionne comme une économie robuste avec un pouvoir d'achat grandissant.