MARE-AUX-SONGES - PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO : Alan Grihault demande au GM d’entamer des démarches

Le scientifique et ancien pédagogue Alan Grihault, également écrivain et chercheur qui s’intéresse à l’histoire naturelle, plus précisément à celle du dodo à l’île Maurice, demande au gouvernement d’entamer des démarches auprès de l’Unesco pour que le site de Mare-aux-Songes où une certaine quantité d’ossements du dodo ont été retrouvés soit considéré comme un site du patrimoine de l’humanité. Il lui a adressé une lettre ouverte dans ce sens. La lettre est également destinée à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, au Chief Executive Officer d’Omnicane Ltd, Jacques d’Unienvielle et aux mécènes qui pourraient éventuellement soutenir le projet.

Sous l’intitulé « The Dodo and a World heritage site at Mare-aux-Songes », Alan Grihault observe que l’intérêt public pour le dodo va en grandissant, surtout avec la récente vente d’un squelette en Angleterre, la distribution gratuite d’un livre sur le dodo par la Mauritian Wildlife Foundation (MWF) dans les établissements scolaires et la construction d’une nouvelle route et d’un hôtel à La Cambuse, à proximité de Mare-aux-Songes. « These events have helped to give some sensitivity to our Dodo icon, and to the importance of future conservation areas in Mauritius », écrit-il.

Alan Grihault souligne que depuis quelques années, un petit groupe de chercheurs qui s’intéressent au dodo a démontré un intérêt grandissant pour développer la zone de Mare-aux-Songes en un lieu où le Mauricien ou le touriste pourront « vivre l’expérience du dodo ». « Ce sera une manière de contrôler et de protéger ce site, où des ossements ont été retrouvés, pour les générations à venir dans le cadre des recherches scientifiques qu’ils pourront y mener ».

Avec toutes ces raisons en tête et l’importance internationale d’un tel site, Alan Grihault affirme : « I am humbly requesting our government to apply for Mare aux Songes to be upgraded to a World Heritage Site. » Il appelle aussi des mécènes — banques, compagnies ou autres institutions — à soutenir ce projet. Qui plus est, dit-il, « any supporters would be rewarded with an excellent advertising platform which goes hand in hand with any conservation project… everybody loves a conservationist », dit-il.

Alan Grihault rappelle qu’il a fait partie de l’équipe qui a découvert les ossements du dodo à Mare-aux-Songes, en 2005. Peu avant cette découverte, il avait sorti un livre sur cet oiseau emblématique de Maurice intitulé « Dodo, the Bird behind the Legend ». Onze ans plus tard, soit cette année, il en a proposé une version française mise à jour avec des informations sur les travaux de 2005. Il indique qu’il travaille actuellement sur un nouvel ouvrage intitulé « The Dodo Cemetery » qui devrait venir renforcer le dossier pour l’inscription du site comme patrimoine mondial de l’Unesco. Dans le livre, il donne une description de la situation actuelle en soulignant que l’établissement sucrier d’Omnicane a fait un effort pour nettoyer cette partie de ces terres qui pendant longtemps était négligée. Pour lui, même si la partie marécageuse demeure intacte, d’aucuns devraient se soucier des développements qui ont lieu aux alentours et s’assurer qu’ils ne dérangent aucunement la tranquillité des lieux.

Alan Grihault est également l’auteur de « Solitaire – the Dodo of Rodrigues Island » ; « Pirates and treasures on Dodo Island » ; « Pirate secrets of Mauritius and Rodrigues » ; et « Discovering Dodos ».