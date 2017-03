MARKETING ET INNOVATION: Des experts internationaux partagent leur vision et key Learning

Le Sofitel Mauritius Imperial Resort & Spa à Flic-en-Flac accueillera le vendredi 7 avril 2017 la troisième édition du Brand Magic Summit après le succès obtenu l’an dernier. De nombreux participants internationaux et 300 délégués se mobiliseront pour s`interroger sur les marques puissantes et celles moins visibles, mais efficaces. Au programme: une conférence sur les produits, les produits efficaces, la publicité intéressante.

Ravin Lama, Managing Director de Mind Initiatives, qui a présidé une conférence en marge de l’événement, a fait ressortir que ce sommet représente à la fois “un défi et une occasion unique de rassembler des conférenciers de renommée internationale de manière à ce qu’ils puissent partager leur expertise aux Mauriciens dans un esprit de partage et d’interaction. Les conférenciers sont : Colvyn J Harris, Fondateur de Harris-Mint, India / ancien CEO de JWT, Asie du Sud, Annicia Manyaapilo, Fondatrice et Creative Directorde Nich LuxuryAfrica - Afrique du Sud, Fredrik Härén, Author and speaker on Business Creativity, Suède, Linzi Boyd, Author of Brand Famous, International Speaker UK et Steven Kalifowitz, Head of Brand Strategy, Twitter at APAC (Asia-Pacific) and MENA (Middle-East and North Africa).

Le public pourra interagir avec les conférenciers pour mieux cerner leur ciblage. Le Brand Magic Summit 2017 vise à explorer l’univers des marques pour analyser les raisons pour lesquelles certaines arrivent à marquer l’esprit et à perdurer. Comment mieux maîtriser et interpréter la donnée pour créer des parcours personnalisés leur permettant de rendre leurs services plus intuitifs, ce sommet est ouvert à tous ceux qui sont passionnés par monde de la communication et du branding, indépendamment de leur secteur d’activités.

Le Brand Book Mauritius 2017 est également en préparation. Liberté d’innovation, tendances pour anticiper les changements à moyen et longs termes, comment faire des données un facteur clé de succès et un avantage compétitif ? Autant de questions auxquelles nos intervenants tenteront de répondre. Les participants viennent à la conférence pour avoir de véritables retours d’expérience. On notera que la conférence du 7 avril se terminera avec le “Top Brands of Mauritius Awards Ceremony” qui, comme l’année précédente récompensera la meilleure marque mauricienne, à l’issue d’une enquête menée par Kantar TNS sur les marques les plus réputées et “Top of the Mind” des Mauriciens à travers le KP sur un échantillon de 1200 personnes. Ravin Lama a fait ressortir que si les marques arrivent à marquer l’esprit c’est surtout par habitude.

Un trophée, conçu et réalisé par Mauritius Glass Gallery, sera décerné à la meilleure marque locale. Le trophée, qui a d’ailleurs été dévoilé durant la rencontre avec la presse, a été conçu à partir du verre recyclé. Il est plus attrayant.

Plusieurs partenaires et sponsors apportent leur contribution à cet événement de taille dont Radio One, La Sentinelle, Kantar TNS, Quantum, Mauritius Glass Gallery, DB Vision, ithink, FCBCread, Logos Productions, Mardemotoo Solicitors, Sofitel, ACA, Seriplus, Cocoon...

Les intéressés peuvent appeler sur le 5441 0761 / 5253 4050 et consulter le site web www.brandmagicsummit.biz pour connaitre les modalités de participation.

The Ground Coworking Space: La nouvelle bonne adresse professionnelle

Un nouvel espace de travail convivial et fonctionnel a été inauguré vendredi dernier, à Cassis. Cette initiative, baptisée “The Ground Coworking Space”, est signée le groupe IBL.

Cet espace de 1000 m◊ entièrement réaménagé est dédié aux entrepreneurs, Petites et moyennes entreprises (PME) et aux travailleurs free-lance, entres autres. Avec plus d’une centaine de bureaux, dont des salles de réunions, bureaux privés et un hangar pour y organiser des événements, The Ground Coworking Space est idéal, que ce soit pour une location d’un jour, d’un mois ou pour une plus longue durée.

“Cette approche permet aux professionnels indépendants ou aux petites entreprises d’avoir d’une part, une adresse professionnelle à un prix abordable et de l’autre, de leur donner la possibilité de collaborer, partager des ressources et des idées, former des partenariats et des équipes qui autrement n’existeraient pas. IBL a ainsi opéré à une véritable réorganisation de son bâtiment en vue de l’adapter à une main-d’œuvre nouvelle et croissante de personnes qui travaillent où, quand, et comme elles le veulent”, a dit Arnaud Lagesse, CEO du groupe IBL lors de son allocution.

Pour Muriel Yvon, Office & Community Manager de The Ground Coworking Space, “entrepreneur, créatif ou développeur, tout le monde se retrouve à The Ground Coworking Space. Fini l’isolement du travail à domicile, ici les locataires font des rencontres qui changeront leur manière de travailler. La communauté The Ground c’est une bonne dose d’énergie, un peu d’inspiration et surtout beaucoup de travail !”

CORAIL HÉLICOPTÈRES LTD: Assure déjà ses premiers vols

Il est désormais possible de voyager par hélicoptèr e, et ce sans passer par la seule filiale du transporteur aérien national. Corail Hélicoptères Ltd, le premier opérateur indépendant de services d’hélicoptères à Maurice, assure déjà ses premiers vols commerciaux.

Corail Hélicoptères Ltd fondée en 2010 bénéficie de l’expertise technique, opérationnelle et commerciale de SAS Corail Hélicoptères, qui est présente à La Réunion depuis 13 ans. La nouvelle compagnie peut réaliser des vols pour des transferts, ainsi que pour des activités professionnelles ou de loisirs, dont baptême de l’air, découverte touristique, photographie aérienne et observations scientifiques, notamment, à l’île Maurice.

Par ailleurs, l’hélicoptère Airbus AS355N de Corail Hélicoptères Ltd peut transporter six passagers sur 700km au maximum et permet aussi d’assurer des vols entre Maurice et La Réunion en moins d’une heure et demie, à la demande. Les requêtes pour les vols peuvent être adressées par email à l’adresse : info@corailhelicopteres.com. A noter que cet appareil peut effectuer des vols sur les îlots autour de l’île Maurice, le Coin de Mire et l’Ile Plate par exemple. La grille tarifaire sera bientôt disponible.