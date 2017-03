MASALA LOAN : AfrAsia Bank et la SBM lèvent USD 30 M pour une compagnie indienne

AfrAsia Bank Ltd et la SBM (Mtius) Bank Ltd ont levé conjointement un montant de USD 30 millions (environ 2 milliards de roupies indiennes) pour le compte de la société indienne IL&FS Financial Services Ltd, le bras financier du groupe IL&FS, spécialisé dans le financement de projets de développement infrastructurel. Cette levée de capitaux a été structurée sous la forme d'un « Masala Loan », soit des fonds offshore en roupies indiennes. Elle constitue une première pour les deux banques mauriciennes ainsi que pour le groupe indien. Le « Masala Loan » est remboursable sur une période de trois ans et, selon une communication d'IL&FS, il est frappé d'un taux d'intérêt de 8,7% l'an. Les fonds en roupies indiennes seront rétrocédés par IL&FS à des sociétés de divers secteurs en Inde. « The Masala Loan enables us to eliminate currency risk entirely, and deploy funding directly into various infrastructure projects without having to convert foreign capital into local currency », a déclaré Ramesh C. Bawa, managing director and CEO de la société IL&FS Financial Services.

Dans un communiqué émis hier, la direction d'AfrAsia Bank indique que cette opération cadre avec la stratégie d’innovation en matière de produits et de services bancaires afin d’aider la clientèle à atteindre ses objectifs financiers. AfrAsia Bank souligne qu’elle a structuré ces fonds offshore en roupies indiennes conformément à la politique de la Reserve Bank of India, la banque centrale de la Grande Péninsule, concernant les « Emprunts Commerciaux Extérieurs ». Pour AfrAsia Bank, ce « Masala Loan », qui est « un produit novateur », témoigne de l’engagement de la banque à faire bénéficier à son client, la société IFIN, de son expertise des marchés asiatiques. De plus, la banque a l’opportunité, à travers cette initiative, d’affiner sa connaissance des marchés financiers en Inde.

« Notre objectif est de faire de Maurice un marché des capitaux à la fois robuste et rentable pour les compagnies asiatiques voulant bénéficier d’un financement par emprunt et de créances commerciales. Le centre financier international de Maurice a une grande réserve de devises étrangères. Cela permet aux entreprises indiennes d’avoir des sources de financement alternatives tout en bénéficiant de retenues d’impôts favorables », déclare Sanjiv Bhasin, Chief Executive Officer (CEO) d’AfrAsia. Ce dernier a indiqué que la banque étudie également la possibilité de collaborer avec d’autres juridictions comme le Sri Lanka, le Bangladesh, l’Indonésie et les Philippines, où les taux de croissance économique paraissent prometteurs et où la perception de risque est « superior ».

Par ailleurs, Parikshat Tulsidas, Senior Executive Treasury and Markets chez AfrAsia, soutient que le marché indien est « en pleine expansion » et que la demande croissante des entreprises domestiques pour le financement de divers projets font que le groupe IL&FS et IFIN veulent lever des capitaux frais sur les marchés étrangers. « Grâce au cadre réglementaire mis en place par la banque centrale de l’Inde, AfrAsia est en mesure d’offrir une plateforme unique aux entreprises indiennes tout en combinant l’expertise dont elle dispose des marchés asiatiques et la possibilité de lever des fonds offshore en roupies indiennes. Les clients pourront optimiser leurs engagements, minimiser les coûts et éliminer les risques de change en élargissant leurs portefeuilles de prêts », a-t-il ajouté.

Ramesh C Bawa, PDG d’IL&FS Financial Services Ltd, a indiqué que sa société, très active dans le développement des infrastructures et les services financiers non bancaires, se réjouit du lancement de ce premier « Masala Loan » et qu’elle souhaite renforcer son partenariat avec AfrAsia à l’avenir.