Mass syndicate

Si le politique ne s’occupe pas des jeunes, les jeunes s’occuperont un jour du politique ! C’est pas dur à piger, papa ! D’aucuns sont affairés à laisser une trace de leur passage plutôt que d’être concernés par les affaires du pays. Selon Gordon, certaines réalités échappent à nos vénérables décideurs et décideuses. Leur donjon offre une vision altérée des réalités. Ces damoiselles et damoiseaux emprisonnent leur esprit dans un cachot de désuétudes.

Toujours selon Gordon, après les risques d’un héritage noyé sous les flots du Midlands Damn, le patriarche n’aurait jamais suggéré une arche (style Noé) pour parer une inondation diluvienne. Le projet de cité érigée en héritage est bonnement tombé à l’eau. Le patriarche préfère désormais associer son aura au chemin de fer. La voie ferrée rapide véhiculera par conséquent le patronyme du patriarche auprès des générations à venir. Un projet pour la postérité du nom.

Le chemin de fer métropolitain semble en bonne voie. C’est un “projet d’avenir”, malgré le pléonasme. Le vieil homme devrait poser la prime pierre vers le 12 mars. Histoire de marquer l’Histoire d’une pierre blanche. Et pourquoi pas s’inscrire comme “père du métro”. Rappelons que le patriarche aspire à laisser une trace marquante. Un truc grandiose, solaire. Non pas une ombre timorée et d’aspect mollasson. Hissée au pouvoir parce que copie pâlichonne du modèle original depuis environ 25 années…

Mais là n’est pas mon propos de ce jour. C’est ledit “projet d’avenir”. Reconnaissons en cela une vision certaine et forte de l’expérience du train, que nous n’avons pas l’heur de connaître. Mais les vieux, dont ceux qui se posent en Mentor minister, se souviennent de jadis et naguère. Du bon vieux temps. Il ne s’agit pas de recyclage idéel, mais presque. Ne dit-on pas que bien connaître le passé permet de mieux construire un futur ?

Et quid du présent ? Des choses pas nettes ont cours auprès des jeunes. J’en veux pour preuve ce “jockey” embrigadé dans la commercialisation de weeds. Pas d’études et au chômage : il se démerde au mieux de ses moyens. Gosse paumé vendant des sensations à des gosses de riches. Une affaire qui roule sur papier… jusqu’à ce qu’on lui mette la main au collet. Est-ce vraiment sa faute si le système éducatif n’a pas su l’encadrer ?

Comment dès lors revendiquer des droits ? Genre porter plainte contre le système pour non-assistance au développement de l’enfant; lavage de mains à l’épanouissement de l’adolescence et incapacité à générer de l’emploi. Qui parmi ces décideurs reconnaîtra les charges ? Je crois qu’une réforme éducative digne de ce nom devrait s’inscrire en profondeur pour un meilleur “futur de demain”. Sans doute faut-il recourir à un syndicat populaire pour corriger ces injustices dont on ne pipe mot. Un syndicat de masse.

Entre-temps, un pseudo “maître” couillonne une foule avec du grand play-back. Je dis : Halte là ! Arrêtez de prendre nos amis les jeunes pour des imbéciles heureux, fussent-ils gosses de riches blindés de thune ou chômeurs fauchés. Et si d’aucuns demandaient remboursement pour tromperie sur la marchandise ? Ce serait un bon début pour le Mass syndicate !