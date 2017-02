Un massage: le plaisir à portée de mains

Si elle donne lieu à une déferlante commerciale, qu'on aime ou qu'on n'aime pas célébrer la Saint Valentin, cette journée, placée sous le signe de l'amour, est connue comme le temps des beaux discours, des beaux cadeaux et des idées coquines. Le temps pour les amoureux de se retrouver en tête à tête et de partager un moment bien-être. Pour fêter l'amour, rien de mieux que l'harmonie à deux. Pour l'occasion — qui peut d'ailleurs être renouvelée aussi souvent que le besoin et surtout le désir se fait sentir — optez pour un cadeau original : le massage. L'objectif étant non seulement de se faire plaisir à deux et d'apporter un peu de bien-être à votre couple mais surtout de faire du bien à vos corps et vos esprits. En guise de préliminaires, simplement pour partager un moment coquin à deux ou bien pour réellement détendre votre partenaire tout en restant dans une atmosphère romantique, voici quelques idées pour faire plaisir à votre partenaire et vous faire plaisir et célébrer des émotions sensuelles.

En gros, il existe quatre techniques courantes de massage qui se retrouvent alternées selon les options choisies.

Le plus simple est le pétrissage qui dénoue les muscles. A faire notamment le long de la colonne vertébrale en serrant les zones à malaxer entre vos mains.

L'effleurage est aussi très efficace : avec vos paumes vous effectuez d'amples gestes circulaires. C'est très agréable en haut du dos et cela vous permet d'enchaîner ensuite sur les bras et la nuque de votre partenaire.

La méthode des percussions que l'on a tous en tête est elle aussi efficace pour rendre les muscles plus toniques. A vous de voir si vous souhaitez réveiller votre partenaire ou non.

Sinon il vous reste les pressions : des mouvements circulaires à l'aide de vos pouces, que l'on utilise plus volontiers sur la base de la nuque. Mais n'hésitez pas à innover par vous-même! Vous pouvez aussi opter pour les idées suivantes, en utilisant des crèmes et des huiles de massages disponibles en grandes surfaces, en pharmacies, ou dans les commerces spécialisées.

Le massage au chocolat

Les vertus du chocolat sont connues: il est bon pour le moral, antioxydant et stimulant. Le massage au chocolat, sans doute original, repose sur ses nombreuses vertus et plus particulièrement du cacao. En effet, des recherches scientifiques ont démontré que le cacao, principal composant du chocolat, produit des endorphines, des matières naturelles qui procurent un sentiment de bonheur et d'euphorie. La sérotonine qui intervient dans l'hypertension artérielle, est rendue plus active et son impact sera immédiatement tangible au niveau de l'humeur de votre partenaire qui deviendra jovial. Adoucissant, gourmand, irrésistible, le massage au chocolat est un modelage relaxant et enveloppant.

Dénudez votre partenaire ou faites-le se mettre en maillot de bain.

Sur une table de préférence, ou sur un tapis, appliquez la douce crème au chocolat ou l'huile de cacao sur tout son dos. Au fur et à mesure que vous le masserez, en effectuant des mouvements de va-et-vient avec des gestes lents et doux, il ressentira une sensation de fraîcheur, et après quelques minutes, ce sera une sensation de chaleur.

Au bout de 30 minutes, retournez-le sur le dos afin de vous occuper de l'autre côté. Effectuez des mouvements avec ces mêmes indications, laissant la sensation de bien-être l'envahir. La détente est ainsi profonde.

Vous devez compter une demie heure encore. Sachez que la crème au chocolat s'applique aussi sur le visage.

Pour parfaire ce moment bien-être, votre partenaire peut effectuer les mêmes gestes à son tour sur vous. Les sensations ne seront que décuplées.

Pour finir, prenez une douche à deux.

Le massage suédois

Pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de recevoir ou de pratiquer des massages, la meilleure technique est celle du massage suédois car il comprend un éventail de manœuvres qui lui permettent d'être adapté selon l'effet désiré. Dans cette approche, les muscles du corps sont tour à tour mis à contribution par diverses techniques. L'accent est mis sur le travail en profondeur de chaque groupe musculaire. Son action est calmante, stimulante, décongestionnante. Ce massage typiquement européen prévoit de longs mouvements en massant les couches superficielles des muscles. Effleurage, pétrissage, percussion, vibration, mobilisation, torsion… Agencez les mouvements selon votre propre perception et les désirs de votre partenaire ainsi que sur les points de tension que vous rencontrez. Il s'ensuivra une relaxation profonde et une meilleure harmonie. Souvenez-vous, l'abdomen, le thorax, ainsi que les bras sont des zones d'émotions.

Le massage thaï

Pour un peu de dépaysement, embraquez pour un massage thaï. Dans une pièce aux décors zen, mettez votre partenaire dans l'ambiance d'une déconnexion et une relaxation totale. Pratiquée à l'aide de boules de tissus huilées et chauffées à la vapeur cette technique aux vertus thérapeutiques et apaisantes traite le corps entier par pétrissage des muscles et vise à harmoniser les énergies corporelles et stimuler la circulation sanguine. Il faut faire attention car les boules seront très chaudes. Testez fréquemment sur votre main la température. Commencez par masser le dos de votre partenaire.

Les techniques de massages employées sont des rotations sur place, des tamponnages où vous roulez la boule qui va extirper son jus sur le corps selon les mouvements que vous faites avec la boule. Les plantes, dont vous aurez les idées auprès du pharmacien, traitent les muscles, l'énergie de manière générale, et la boule aura un effet massant sur les muscles et articulations. Il y a une double action dans le massage thaï. D'une part la boule travaille sur les masses musculaires et sur la peau, et pendant ce temps, l'autre main, qui sert à sécuriser votre partenaire, lisse et contrôle le travail qui a été fait.

Massage californien

Avec une alternance de pression énergiques et de mouvements plus fluides, qui glissent sur des huiles parfumées, le massage californien prend les techniques de différentes parties du monde entier pour en faire un massage détente. Le massage est conçu pour être réalisé sur un corps dénudé. Les mouvements sont facilités sur l'huile, en insistant sur les parties du corps les plus tendues. Ce massage populaire comporte principalement des effleurages lents, amples et enveloppants qui procurent une relaxation globale, suivis de pressions localisées pour dénouer les tensions musculaires, libérer le stress et l'anxiété. Il contribue également à favoriser le drainage lymphatique et la vascularisation des organes. La relaxation est si complète que vous risquez de retrouver votre partenaire complètement endormi.

Les préparatifs

Même si on peut avoir l'envie soudaine d'offrir un massage sensuel à son chéri, il faut prendre le temps de faire quelques préparatifs. Il est donc indispensable que votre partenaire ait le temps de se faire chouchouter, qu'il n'ait pas un impératif du genre boulot à finir pour le lendemain. Il doit être libre afin de pouvoir se détendre totalement et profiter au maximum de ce que vous allez lui faire.

D'abord, il faudra installer votre conjoint dans un endroit confortable. Il est préférable que vous puissiez tourner autour. Lit ou canapé seront parfaits mais pourquoi ne pas créer un endroit plus innovant et intime? Un bon matelas posé au sol avec des tapis ou des couvertures. Le tout avec des bougies pour une lumière tamisée, de l'encens ou bien un brûle parfum pour l'emmener dans un autre monde au niveau de tous ces sens et bien sûr, une musique douce qui lui permette de se détendre tout à fait en se laissant bercer.

Pour ce qui est de votre préparation au massage lui-même, pensez à acheter une huile de massage. Vous en trouverez partout à tous les prix. Préférez une huile végétale qui sera moins grasse et ne collera pas. Le but de l'huile est simplement de vous aider à glisser sur le corps de votre chéri sans riper sur sa peau ou créer des zones de tensions.

Faites attention si vous décider d'employer des huiles essentielles, pour les peaux sensibles il faut vraiment n'en mettre qu'un tout petit peu, sinon cela donne une sensation de brûlure. A ne pas négliger : pensez à enlever bracelets, bagues, montre et colliers qui risqueraient de le blesser. De même pour les ongles, soit vous décider de faire bien attention à ne pas le griffer malencontreusement, soit vous les coupez.

La technique du massage n'est pas si compliquée que ça, le plus important est que vous preniez du plaisir à vous occuper du corps de votre bien-aimé. Pas besoin d'être une professionnelle pour cela. Un massage à deux, c'est un moment de partage.

Pour que votre massage soit réellement un massage sensuel et non pas une épreuve pratique, détendez vous aussi et prenez du plaisir à le faire.

Ne vous prévoyez pas tout un plan à suivre avec telle zone et telle technique puis autre chose … Le massage sensuel est un moment d'amour. Certes avoir en tête une ou deux techniques c'est bien mais le plus important est que vous vous laissiez vous aussi portée par le moment.

Pour que votre massage soit sensuel vous pouvez l'agrémenter de bisous, de votre souffle dans sa nuque. N'hésitez pas non plus à vous mettre dans des positions qui seront agréable pour lui, pas besoin d'être sur un fauteuil au bord du lit. Vous pouvez vous installer sur ses reins mais aussi vous mettre au niveau de sa tête, elle reposera ainsi contre votre poitrine. Pensez au maquillage ou au parfum … Faites-vous désirable afin que le charme opère totalement.

N'hésitez pas à alterner les rôles au sein même du massage pour que vous puissiez en profiter tous les deux. Chacun y allant de sa technique vous trouverez rapidement ce qui convient à l'autre.