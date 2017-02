MASSAGE SHIRODHARA : Un flux chaud pour détoxifier l’esprit

Branche de l’ayurvéda, le massage shirodhara est un traitement de la tête, du visage et du haut du buste. Spécialisé en massage lymphatique, Himla Soyjaudah confie que ce soin permet de détoxifier le mental, car il agit directement sur le chakra du troisième œil.

Le nom vient du sanskrit shiro (tête) et dhara (flux). C’est l’un des traitements ayurvédiques les plus populaires dans le monde occidental, car il détend à la fois l’esprit et le corps.

“Le principe est simple. Vous êtes allongé sur le dos et un filet d’huile tiède est déversé en continu à un rythme lent et doux sur le front, selon un trajet bien défini”, explique Himla Soyjaudah. Le mouvement de balancier sollicite alternativement le cerveau gauche et le cerveau droit, créant ainsi un équilibre, une harmonie entre les deux hémisphères. Le thérapeute fait ensuite un massage de la tête et du cuir chevelu, “ce qui a comme fonction d’irriguer les centres nerveux”.

Joyau de l’ayurvéda, on qualifie souvent ce soin comme le traitement du troisième œil du seigneur Shiva. “Le chakra du troisième œil est connu comme celui de la perception et du discernement, et est relié au cerveau. Entre les deux sourcils, nous avons un centre énergétique très puissant. Il est important de temps en temps de le rééquilibrer”, souligne notre interlocutrice. Le shirodhara accentue le prana (l’énergie vitale), tout en nourrissant les cinq sens.

Esprit et corps rajeunis.

Le shirodhara est un traitement de plus de 3,000 ans qui a fait ses preuves à travers la Grande Péninsule, ainsi que dans les hôpitaux publics de ce pays. Selon ceux qui l’ont essayé, “on se sent réellement allégé au niveau de la tête et on se sent frais”. Ce traitement induit un état profondément relaxant et heureux de la conscience, qui peut aider à soulager nombre de maux. “Douleurs à la nuque et aux épaules, épuisement, dépression, insomnie, désordre urinaire : autant de cas où le shirodhara a fait ses preuves.” Il a aussi un champ d’action sur les patients souffrant de maladie de la peau, tel le psoriasis. Sans oublier les maladies des yeux et des oreilles (déficience auditive), les calvities et des cheveux gris ou lorsque les patients souffrent de migraine, de maux de tête ou d’hypertension. Le shirodhara rajeunit ainsi l’esprit et le corps, aiguise les sens et stimule les cellules du cerveau pour aider à une meilleure mémoire.

Le shirodhara peut aussi être un traitement de beauté très efficace. Il agit sur les peaux fatiguées, les apaise, les régénère, ce qui permet de lisser les rides. Il embellit la peau, en agissant sur les irritations et les impuretés.

“C’est une thérapie antistress rapide, qui peut vraiment détendre quelqu’un après une session de 60 minutes. Les effets durent plusieurs jours”, confie notre interlocutrice. Ce traitement nettoie l’esprit et les sens, permettant ainsi aux facultés naturelles du corps de se soigner et de libérer le stress du système nerveux. En somme, il agit sur les décompensations énergétiques et soulage les tensions, en apportant une relaxation profonde et un bien-être immédiat.

Les vertus du shirodhara

- Calmer.

- Profondément relaxer.

- Déstresser.

- Restaurer un sommeil réparateur.

- Équilibrer le système nerveux.

- Apaiser les aggravations des déséquilibres doshiques.

- Redonner force et énergie.

- Équilibrer le système hormonal.

- Lisser les rides du visage.

Ouverture d’Ajna

Le troisième œil, aussi appelé Ajna dans l’hindouisme, est un chakra (centre d’énergie) situé au niveau du front, entre les deux sourcils. C’est le chakra qui est le plus utile dans le développement de l’intuition et de notre sixième sens. Car c’est le siège de l’intuition, du sixième sens et donc des capacités de l’esprit. Toutes les perceptions, les intuitions ou les ressentis sont issus de ce chakra. Il permet aussi d’accéder à des états étendus de conscience (EEC) afin d’améliorer notre niveau de conscience.

Pour ouvrir son troisième œil, il faut se détacher de notre ego et accepter d’autres réalités, devenir plus ouvert d’esprit et se remettre en question. Sa couleur est le violet ou l’indigo; sa note est le la, le son öm.