CE MATIN : Manif symbolique du MNC

Le leader du Mauritian National Congress (anciennement Mouvement Anti-Dynastie), Vivek Pursun, également candidat à l'élection partielle à Belle-Rose/Quatre-Bornes (N° 18), a organisé une manifestation symbolique ce matin devant l'Hôtel du gouvernement. Il proteste de manière symbolique contre des attaques du gouvernement avec pour cible la presse et des journalistes en particulier. « The aims of the demonstration is to show our grievance against the government who is almost week after week, violating our Mauritian Constitution. These violations are against the democracy of a democratic state which is very serious », soutient le leader du Mauritian National Congress.