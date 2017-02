MAUBANK : Profits nets de Rs 65,6 millions

MauBank Ltd a dégagé des bénéfices après impôt de Rs 65,6 millions sur la période juillet/décembre 2016, renversant ainsi la situation défavorable notée au premier semestre quand l’institution financière, née d’une fusion entre la National Commercial Bank (ex-Bramer Bank) et MauBank Ltd (ex-MPCB), avait essuyé des pertes de Rs 421,5 millions.

MauBank Ltd a enregistré pour le second semestre de 2016 des revenus opérationnels de Rs 473,6 millions contre Rs 392,6 millions pour le premier semestre de l’année et Rs 231,5 millions pour la période juillet décembre 2015. Une progression notable des revenus nets d’intérêts a été notée pendant ces trois périodes. Pour ce qui est des dépenses, elles se sont élevées à environ Rs 408 millions sur la seconde partie de l’année écoulée, soit une baisse conséquente de l’ordre de 50 % comparativement au niveau enregistré pour la période janvier-juin 2016 au cours de laquelle provision a été faite pour des créances douteuses de Rs 282,7 millions.

Pour ce qui est du bilan de la banque, on observe que les actifs totaux sont passés de Rs 15,6 milliards en décembre 2015 à Rs 28,5 milliards à fin juin 2016 avant d’augmenter légèrement à Rs 28,7 milliards au 31 décembre 2016. Les crédits aux clients se montaient à Rs 16,3 milliards à la fin de l’année dernière contre Rs 16,1 milliards en juin 2016 et Rs 10,2 milliards en décembre 2015. Quant aux dépôts des clients, ils se chiffraient à Rs 25,1 milliards en décembre 2016, soit une baisse d’environ Rs 3,1 milliards sur les six derniers mois, résultant d’une décision de réduire les placements qui sont hautement rémunérés. Signalons également que le capital souscrit de la banque s’élevait à Rs 6,7 milliards au 31 décembre 2016 contre Rs 3,3 milliards au 30 juin 2016, indiquant une injection de capitaux frais de la part des actionnaires.

Commentant la performance de la banque, la direction souligne que malgré le fait que l’institution financière soit toujours en processus d’exécution de ses nouvelles stratégies, politiques et procédures, un « turnaround is clearly visible » que ce soit au niveau des opérations ou celui de la rentabilité. La direction fait d’abord référence aux profits enregistrés pour le second semestre après les grosses pertes du premier semestre ainsi qu’à l’amélioration des revenus d’opérations. « Improvements were observed in all main revenue lines », écrivent les directeurs dans leur rapport.

En ce qu’il s’agit des dépenses, on annonce que la banque « continues to focus on cost reduction » et s’attend que ces gains importants soient réalisés au fur et à mesure que les bénéfices de la synergie des opérations de l’ex-NCB et de la MauBank Ltd sont récoltés. Cependant, la direction fait aussi ressortir que les prêts non-performants, qui se montaient à Rs 5,4 milliards au 31 décembre 2016, restent un fardeau lourd à porter. La banque a institué un comité qui se rencontre chaque trimestre pour évaluer la situation concernant les non-perfoming advances et donner les directives en conséquence à la cellule spéciale de gestion des actifs.

Évoquant les perspectives, la direction affirme qu’elle voit l’avenir avec confiance, avec une vision claire de la direction où l’institution veut aller et de la façon dont elle atteindra ses objectifs. Les activités au niveau du segment de corporate banking ont été revues et une stratégie a été développée. Les résultats, indique-t-on, se font déjà sentir, le nombre de clients augmentant.

La banque est en passe de lancer un service d’international banking doté des outils appropriés. Quant aux activités tournées vers les clients individuels, la direction est en train de peaufiner sa stratégie, se focalisant sur l’innovation au niveau des produits, une optimisation des succursales avec une meilleure exploitation du réseau et de la technologie du Bureau de Poste.

La direction de MauBank Ltd soutient, par ailleurs, que tout est fait pour mieux servir la clientèle mais également pour consolider sa situation financière.