MAUBANK : Sudheer Prabhu, Chief Information and Digital Officer

La direction de la MauBank vient de nommer Sudheer Prabhu aux fonctions de Chief Information and Digital Officer, répondant directement au CEO de la banque, Sridhar Nagarajan. Sudheer Prabhu a travaillé pour plusieurs banques et institutions financières dans le passé, dont Fullerton India Credit Co Ltd et la Royal Bank of Scotland N.V. Inde, en tant que Chief Information Officer. Il compte environ 25 années d'expérience dans le domaine informatique.

Son mandat à la MauBank consiste au développement de la plateforme numérique et à l'automatisation des processus. La direction de la banque estime que sa riche expérience en matière de développement de solutions informatiques contribuera au développement de l'institution financière.

« Sudheer has a proven record of conceptualizing and rolling out successful digital strategies across major financial institutions, and also leading crucial cultural change in order to enable digitalization. I am confident that he will lead our highly capable in-house team towards harnessing disruption as an opportunity for MauBank », souligne Sridhar Nagarajan dans un communiqué de presse annonçant la nomination de Sudheer Prabhu. Ce dernier se dit prêt à contribuer au déploiement de la stratégie de la banque pour la mise en place d'une technologie numérique sophistiquée répondant aux besoins d'accès à de meilleurs services de la part de la clientèle.