MAURICE-CHINE - 45E ANNIVERSAIRE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES : L’ambassadeur Li Li, « Maurice est une destination rêvée pour les touristes chinois »

Le 45e anniversaire de l’établissement diplomatique entre la Chine et Maurice a été marqué hier par une réception organisée à l’ambassade de Chine, à Belle-Rose. L’occasion pour l’ambassadeur Li Li de revenir sur l’évolution de la relation entre nos deux pays.

Dans un discours prononcé pour le 45e anniversaire de l’établissement diplomatique entre la Chine et Maurice, l’ambassadeur Li Li, qui est arrivé au terme de son mandat de quatre ans dans l’île, a observé que « Maurice est devenue une destination de rêve pour les touristes chinois ». Cette réception à l’ambassade de Chine a été marquée par le lancement d’une série de timbres commémoratifs par la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, et le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, a, lui, rendu hommage à la diaspora chinoise « sans laquelle Maurice n’aurait pas été ce qu’elle est aujourd’hui ».

C’est en 1972 que Maurice et la Chine ont signé un accord conjoint sur l’établissement des relations diplomatique après que le Premier ministre d’alors, sir Seewoosagur Ramgoolam, ait décidé de reconnaître une seule Chine à travers la République populaire de Chine. « Au cours des 45 ans, les deux pays ont travaillé main dans la main dans leurs efforts pour l’édification et le redressement national, dans le respect, la solidarité et l’assistance mutuelle », a déclaré Li Li.

L’ambassadeur a rappelé que le vieux terminal de l’aéroport a été réalisé dans les années 80’avec l’assistance chinoise. « À l’époque, la Chine était loin d’être un pays riche, mais a fourni des aides sincères aux amis mauriciens, qui bien sûr travaillaient également dur sur le chemin du développement national », a souligné l’ambassadeur chinois. Il a ajouté que la nouvelle aérogare a été financée et construite par la Chine et est devenue « une référence internationale pour Maurice ». Et de poursuivre : « Les deux terminaux sont en fait le symbole de la coopération sino-mauricienne qui est ancrée dans l’histoire. Elle se développe sans discontinuer. »

Nouvelles coopérations

L’ambassadeur a aussi observé que la montée en gamme des relations entre Maurice et la Chine s’accélère et touche des domaines comme le tourisme, la finance, l’aviation civile et la communication. « La coopération dans de nouveaux secteurs tels la recherche océanique, la protection écologique et les hautes technologies est en phase de discussion. Aujourd’hui, la coopération sino-mauricienne est dotée d’une base plus solide que jamais, d’une volonté de plus en plus forte et d’un mécanisme qui ne cesse de se perfectionner », a affirmé Li Li.

L’ambassadeur a également souligné les progrès accomplis au niveau de la coopération culturelle et humaine entre la Chine et Maurice. « Il y a 30 ans, la Chine a établi son premier centre culturel à l’étranger à Maurice. Trente ans après, l’institut Confucius s’est installé à L’Université de Maurice. Aujourd’hui, l’île Maurice est devenue une destination rêvée pour beaucoup de touristes chinois. Les échanges humains et l’inspiration mutuelle entre les deux pays ont rapproché les cœurs des deux peuples », a soutenu l’ambassadeur chinois. En exemple, il a cité le cas où deux étudiants mauriciens en médecine en France ont récemment sauvé la vie d’un voyageur chinois dans un TGV en Chine.

L’ambassadeur a finalement remercié les Mauriciens de tous les milieux qui l’ont soutenu durant son mandat à Maurice. « Je garderai en mémoire le soleil, la plage, les arbres, le peuple mauricien ingénieux, travailleur et enthousiaste. Je continuerai à suivre le développement de Maurice et je resterai à la disposition des amis mauriciens pour contribuer à la promotion des relations sino-mauriciennes et sino-africaines », a conclu l’ambassadeur Li Li.