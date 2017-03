Le vice-président de la République du Ghana, Mahamudu Bawumia, a exprimé hier la solidarité de son pays avec Maurice concernant le dossier Chagos. C’était à l’issue d’une session de travail avec les membres du gouvernement précédée d’un tête à tête avec le Premier ministre Pravind Jugnauth. En ce qui concerne les projets identifiés par les autorités mauriciennes et ghanéennes, et dont il assurera la coordination à Accra, l’heure est à l’action, dit-il. Pour Pravind Jugnauth, cette visite présidentielle renforce les relations fraternelles entre Maurice et le Ghana.

Un des temps forts de la visite du vice-président du Ghana qui a pris fin hier soir a été la signature samedi d’un accord de non-double imposition entre Maurice et le Ghana par le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo et son homologue ghanéen Shirley Ayorkor Botchwey. Cet accord devrait permettre à Maurice d’être une plateforme financière pour les investissements au Ghana et en particulier dans la zone économique spéciale qui sera créée avec l’aide mauricienne.

« Le vice-président et moi-même avons eu des discussions fructueuses ce matin, tant dans notre tête-à-tête que lors de la session de travail plus formelle entre nos délégations », a fait comprendre Pravind Jugnauth. Il n’a pas manqué de remercier le gouvernement du Ghana, par le biais de son vice-président, pour son soutien continu à Maurice sur l’archipel des Chagos. Il a rappelé que le Ghana était l’un des premiers pays africains à accéder à l’indépendance, le 6 mars 1957. De plus, dit-il, « la visite de la délégation ghanéenne reflète la nouvelle orientation économique et diplomatique du gouvernement mauricien, qui met l’accent sur une collaboration concrète, sur de vrais projets qui mèneront à l’emploi et à l’approfondissement des relations économiques entre nos deux pays ». Il a donné l’assurance que le vice-président et lui accorderont tout le soutien politique nécessaire à l’avancement rapide des projets une fois que les exigences administratives auront été satisfaites.

Parmi les projets sur le tapis figure la mise en place du parc technologique de Dawa, qui a fait l’objet d’un accord depuis 2015. Lors de la réunion de la Commission mixte Maurice-Ghana pour la coopération, la veille, la ministre ghanéenne de la Communication, Owusu Ekuful, avait indiqué que le conseil des ministres ghanéen sera informé du statut du projet de zone économique préférentielle et des amendements à l’Accord-cadre avant que le parlement n’avalise le projet. « La partie ghanéenne ferait de son mieux pour finaliser les consultations sur les législations pertinentes pour la ZES dans un délai d’un mois », a indiqué Pravind Jugnauth.

L’exécution du projet de zone économique spéciale sera assurée par Ghana Smart City Ltd, un véhicule à usage spécial, incorporé au Ghana le 17 octobre dernier. Le gouvernement mauricien détient 60 % de la compagnie et le gouvernement ghanéen 40 %. La compagnie comprend trois directeurs mauriciens et deux du Ghana. Maurice a également proposé la construction d’une tour virtuelle dans la grande région d’Accra.

Parmi les autres projets qui intéressent nos deux pays figurent la mise en place d’une production d’énergie solaire et un projet de tourisme et d’accueil prévoyant la construction d’un établissement hôtelier au Ghana. Pour le projet d’énergie solaire, Pravind Jugnauth considère que ce sera une bonne occasion de profiter du financement concessionnel de divers fonds climatiques.

Sur le plan de la coopération économique, plusieurs projets ont été identifiés dont la promotion du secteur de l’or et de la bijouterie à Maurice, la collaboration entre la Utility Regulatory Authority et la Public Utilities Regulatory Commission du Ghana. Un accord a été conclu entre la MCCI et la Chambre de commerce du Ghana. De plus, la possibilité de recruter des Mauriciens dans le service hospitalier ghanéen a été évoquée. Par ailleurs, le Ghana a été approché pour son aide dans le cadre de la création d’un musée de l’esclavage.

Invité par Le Mauricien à dire s’il soutiendra la résolution de Maurice à l’Assemblée générale des Nations unies concernant le recours à la Cour internationale de Justice pour avoir un avis sur l’excision des Chagos du territoire mauricien par les Britanniques, Mahamudu Bawumia a répondu positivement.

Le vice-président ghanéen a également souhaité voir à terme la conclusion d’un accord de libre-échange entre nos deux pays. Il a aussi fait mention des négociations en vue d’un accord aérien bilatéral.

Mahamudu Bawumia a quitté le pays hier soir. Durant son séjour, il a eu l’occasion de visiter l’Aapravasi Ghat, le mémorial des esclaves au Morne et a rencontré les étudiants ghanéens à Maurice à l’Africain Leadership University de Beau-Plan.



BREAKFAST BUSINESS MEETING : Rencontre fructueuse entre opérateurs mauriciens et ghanéens

Vingt-cinq opérateurs économiques ghanéens, qui avaient fait le déplacement à Maurice à l’occasion de la visite officielle du vice-président de la République du Ghana, ont participé au Breakfast business meeting organisé par le Board of Investment à Westin Turtle Bay hier matin. De nombreux hommes d’affaires avaient répondu à l’invitation dont les dirigeants de Business Mauritius. Plusieurs ministres étaient également présents dont Vishnu Lutchmeenaraidoo, Nando Bodha, Etienne Sinatambou, Prithiviraj Roopen, Etienne Sinatambou et Sudhir Sesungkur.

Cette rencontre, selon les organisateurs, a été très fructueuse et a permis d’évoquer plusieurs projets concrets dans le domaine de l’industrie cannière, de la manufacture, l’industrie touristique, l’énergie et les services financiers.

« Maurice est connue pour son environnement facilitateur dans le domaine des affaires et nous voulons nous en inspirer », a déclaré le vice-président du Ghana. Il a donné l’assurance que tout sera mis en œuvre dans son pays pour l’implémentation des différents projets identifiés. Il a souhaité le développement d’un marché de libre-échange entre nos deux pays et a annoncé l’ouverture prochaine d’une ambassade ghanéenne à Maurice. Il souhaite que Maurice en fasse de même.

Dans une déclaration la presse à l’issue de la visite, le ministre des Affaires étrangères, qui avait à ses côtés Nando Bodha et Sudhir Sesungkur, a expliqué que l’Afrique est un continent incontournable pour Maurice « si nous voulons atteindre un taux de croissance de plus de 6 % et sortir du piège de pays à revenus moyens ». Vishnu Lutchmeenaraidoo observe que Maurice a développé un savoir-faire dans beaucoup de domaines et souhaite désormais partager son expertise avec les pays africains. Cette expertise se manifeste non seulement dans le domaine sucrier mais également dans le secteur financier, l’industrie touristique, les services financiers et d’autres sous-secteurs économiques.

La stratégie mauricienne, dit le ministre, consiste à travailler sur une base bilatérale avec certains pays comme le Ghana, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mozambique et le Kenya. « Nous leur proposons de travailler sur une base bilatérale dans le cadre d’un accord de gouvernement à gouvernement avec une volonté de chaque pays de travailler ensemble dans le cadre d’une institution comme une commission mixte permanente avec un agenda clair », affirme Vishnu Lutchmeenaraidoo.

Maurice, poursuit-il, peut devenir un corridor d’investissements et de financement vers ces pays. Dans ce contexte, Maurice bénéficie du soutien d’autres pays comme l’Inde et la Chine, qui disposent des moyens et du savoir-faire nécessaire et qui peuvent contribuer au transfert technologique vers des pays comme les pays africains. « À terme, Maurice pourra devenir une vitrine de coopération bilatérale que d’autres pays pourront émuler », ajoute le ministre, qui a annoncé la tenue le mois prochain de la commission mixte Maurice-Kenya. Ce sera l’occasion d’envisager un accord avec le Kenya en vue de faire de Nairobi un hub en vue de toucher l’Afrique dans son ensemble.

Vishnu Lutchmeenaraidoo indique que dans cette entreprise en Afrique, Maurice bénéficie du soutien des institutions internationales comme le FMI, la Banque africaine de Développement et des institutions européennes.