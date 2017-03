MAURICE-INDE : Le CECPA et l'OCI évoqués lors d'une rencontre avec le PM

Le secrétaire indien aux Affaires étrangères, S. Jaishankar, est en visite à Maurice. Il a été reçu samedi par le Premier ministre Pravind Jugnauth. D'autres rencontres sont prévues, notamment avec la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, et le ministre des Affaires étrangères Vishnu Lutchmeenaraidoo ainsi qu'avec d'autres leaders politiques.

Pravind Jugnauth et S. Jaishankar ont lors de leur rencontre évoqué les relations historiques entre l'Inde et Maurice. Ils ont affiché leur satisfaction quant à la consolidation des relations. Le secrétaire aux affaires étrangères a rappelé que le gouvernement indien a accordé un traitement spécial à Maurice dans différents domaines dont l'Overseas Citizenship of India Scheme, les questions fiscales et la réouverture des discussions au sujet du Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA). Le Premier ministre a remercié le gouvernement indien pour la subvention de 353 millions de dollars quant au financement de cinq projets prioritaires notamment le Metro Express, la construction de la Cour suprême, celle de logements sociaux et de l'hôpital ENT ainsi que la fourniture des tablettes digitales aux élèves des écoles primaires.

Les deux parties ont également réitéré leur détermination en vue de la mise en œuvre de trois projets dont le Petroleum Hub à Albion et le développement des infrastructures à Agalega. Il a également été question du financement d'autres projets prioritaires sur la base de modalités financières acceptables mutuellement.

Le Dr Jaishankar et Pravind Jugnauth ont également passé en revue la coopération bilatérale au plan de la sécurité maritime, la formation, et la coopération commerce et investissements.

S.Jaishankar occupe le « top post » de la diplomatie indienne depuis 2015. Les règles administratives en vigueur en Inde fixent les termes pour les fonctions de secrétaire aux affaires étrangères, à la défense ou aux affaires intérieures à deux ans. Cependant, S. Jaishankar, dont le mandat devait prendre fin en janvier dernier, a obtenu une extension d'une année.

Par ailleurs, le haut-commissariat indien et le Board of Investment organisent un business meet vendredi après-midi à l'hôtel Labourdonnais. La rencontre aura pour thème « India Mauritius CECPA talks: Identifying opportunities ».