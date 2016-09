MAURICE-INDE : Les navires de guerre INS Kolkata et INS Aditya en escale au Port depuis hier matin

L'INS Kolkata et l'INS Aditya, des navires de guerre faisant partie de la flotte occidentale de la Marine Indienne — basée à Mumbai — et commandés par le Capitaine Rahul Vilas Gokhale et le Capitaine Vidyanshu Srivastava, respectivement, ont été déployés dans les eaux de l'océan Indien occidental pour une durée de deux mois. Hier matin, ces deux embarcations ont fait escale à Port-Louis où ils resteront durant trois jours. Cette visite contribue grandement au renforcement des relations Maurice-Inde ainsi qu'à leur coopération en matière de sécurité maritime.

Alors qu'il était prévu que les navires de guerre indiens INS Kolkata et INS Aditya gagnent Port-Louis durant la matinée de jeudi, ils ont finalement jeté l'ancre hier matin, ayant été retardés par le mauvais temps. Après l'INS Trikanand, qui était à Maurice en juillet dernier pour une mission de quatre jours, ces deux embarcations ont fait escale dans l'île ce vendredi matin; ceci s'inscrivant dans le cadre des liens de coopération Maurice-Inde pour promouvoir la sécurité maritime. Les deux navires de guerre indiens effectuent actuellement une tournée de deux mois dans les eaux de l'océan Indien occidental. L'objectif de leur mission de trois jours à Maurice est de renforcer davantage la coopération maritime entre la marine indienne et la National Coast Guard (NCG), en vue d'assurer un environnement maritime sûr et stable pour le développement économique sans entrave dans la région.

L'INS Kolkata et l'INS Aditya, qui font partie de la flotte occidentale de la Marine Indienne – basée à Mumbai – sont commandés par le Capitaine Rahul Vilas Gokhale et le Capitaine Vidyanshu Srivastava, respectivement; ces derniers étant sous le commandement du vice-amiral Ravneet Singh. Lorsqu'il s'est adressé à la presse, le vice-amiral Ravneet Singh a remercié le gouvernement mauricien et la NCG, au nom de son équipage, de l'accueil chaleureux. Il a déclaré que sa présence avec son équipe dans l'île avait également pour but de "partager nos connaissances, notre expérience et notre expertise avec les Mauriciens, plus spécialement le personnel de la NCG." Enfin, après avoir fait état de l'importance du renforcement des liens entre nos deux pays, il devait ajouter que "nous partageons les mêmes intérêts que Maurice en ce qui concerne l'économie bleue. C'est pour cela que collaborons étroitement avec la NCG, afin de veiller à ce que nos lagons soient hors de danger, notamment en dissuadant l'activité des pirates."

Lors de leur visite, les officiers indiens s'entretiendront avec les membres de la NCG et partageront avec eux leurs connaissances des différentes opérations navales comprenant la gestion des catastrophes et la lutte contre les menaces de piraterie et de terrorisme maritimes. L'Inde et l'île Maurice, rappelons-le, ont adhéré à bon nombre d'accords bilatéraux, principalement dans le cadre de la sécurité et de la défense. Le Barracuda et le Guardian, patrouilleurs ayant été construits à Kolkata, et les Fast Interception Boats de la NCG sont eux-mêmes des exemples de l'engagement de l'Inde au programme de développement des capacités de la NCG.