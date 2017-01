MAURICE-INDE—LUTCHMEENARAIDOO: « Le CECPA sera le fer de lance des échanges entre nos deux pays »

L’Inde a transmis aux autorités mauriciennes les données d’une cartographie marine réactualisée de la partie au nord de Maurice. De plus, le Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA), accord qui touche à l’investissement, au commerce des services et à la coopération économique, est décrit par le ministre des Affaire étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, comme étant « le fer de lance des échanges entre nos deux pays » avec des opportunités sur le plan régional.

Une nouvelle carte océanographique a été officiellement remise au ministre des Affaires étrangères par le haut-commissaire de l’Inde, en présence du Commanding Officer Peush Pawsey de l’INS Darshak, navire qui a entrepris les travaux de cartographie. Vishnu Lutchmeenaraidoo s’est félicité de ce développement et a indiqué que « l’année 2017 sera marquée par une intensification des échanges entre l’Inde et Maurice » sur plusieurs plans, notamment en matière de coopération économique. La nouvelle cartographie est le résultat d’une réactualisation d’une carte océanographique qui date de plus de 150 ans. Maurice peut dorénavant envisager des développements dans l’économie océanique sur la base de données plus fiables, obtenues de manière technologique et scientifique. Le secteur du tourisme et le transport maritime pourront aussi bénéficier de cette avancée.

« Ce n’est pas un accident que nous nous retrouvions en ce début d’année autour du projet de cartographie marine. 2017 marquera le début d’une nouvelle ère dans les relations entre Maurice et l’Inde », a fait ressortir le ministre, soulignant que le CECPA, qui fait l’objet de négociations entre les deux pays, « sera le fer de lance des échanges entre Maurice et l’Inde », avec des opportunités sur le plan régional.

En effet, Maurice et l’Inde sont engagées dans les négociations sur un Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA). Cet accord exhaustif de coopération comprend un accord d’échanges préférentiels et des volets touchant à l’investissement, au commerce des services et à la coopération économique. « Avec le CECPA, Maurice deviendra une plate-forme d’échanges par excellence entre l’Inde et l’Afrique », dit-il.

Le chef de la diplomatie mauricienne a évoqué les différentes pistes de coopération dans lesquelles les deux pays se sont engagés. L’Inde, a rappelé le ministre, a accordé une assistance financière substantielle de l’ordre de Rs 25 milliards destinée à la mise à exécution de plusieurs projets en vue du développement socio-économique de Maurice. Le projet de métro express sera le principal bénéficiaire de cette aide indienne avec une enveloppe de Rs 22 milliards. Le logement social (Rs 1 milliard), la construction d’un nouvel hôpital “ear, nose, throat” (ENT) et la mise sur pied du World Hindi Secretariat sont aussi à l’agenda.

Le haut-commissaire indien, Abhay Thakur, a dit toute son appréciation de « la politique de porte ouverte que pratique le ministre Vishnu Lutchmeenaraidoo vis-à-vis de l’Inde ». Cette attitude, s’est-il réjoui, permet de faire avancer les dossiers de coopération et facilite les relations bilatérales.

Le haut-commissaire a aussi annoncé des développements positifs concernant les conditions d’éligibilité au statut d’Overseas Citizen of India (OCI) pour les Mauriciens d’origine indienne. L’annonce des nouvelles conditions, qui se veulent libérales pour les ressortissants mauriciens, sera faite par le Premier ministre indien, Shri Narendra Modi, lors de l’édition 2017 du Pravasi Bharatiya Divas, qui se tient en Inde la semaine prochaine.