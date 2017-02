MAURICE/AFRIQUE DU SUD : Le jumelage avec Robben Island bientôt une réalité

Le ministre des Arts et de la Culture, Pradeep Roopun, a annoncé que le dossier concernant le jumelage du paysage culturel du Morne, site mauricien classé patrimoine mondial par l’Unesco, avec Robben Island, île de détention de Nelson Mandela en Afrique du Sud, est bien avancé. Il signera bientôt « un accord-cadre dans ce sens avec le ministre sud-africain de la Culture ». L’annonce a été faite hier lors de son intervention à la cérémonie de commémoration de l’abolition de l’esclavage au Morne.

Une délégation de Robben Island était à Maurice en juin dernier pour travailler sur les modalités du jumelage, un accord qui devait être signé assez rapidement. Les deux sites, classés patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, sont des lieux de mémoire pour la liberté et la lutte des opprimés face au joug colonial.

Lors de son intervention au Morne hier, Pradeep Roopun s’est longuement appesanti sur la nécessité de préserver l’authenticité du paysage culturel du Morne, classé depuis 2008, et de développer la région de Rivière-Noire avec le concours des habitants. D’autant qu’il est d’avis que Le Morne est un haut lieu de pèlerinage et de recueillement. « Mo kont lor kolaborasion zot tou pou respekte li », a déclaré le ministre, rappelant que l’accès à la montagne a été rendu public grâce au terrain mis à la disposition du ministère de tutelle par le ministre du Logement et des Terres.

L’intervenant a également annoncé qu’un terrain de deux arpents a été identifié pour la création d’un musée en plein air, qui rappellera un village d’esclaves dans le temps. « Tou sa bann developman-la pou fer avek abitan la rezion me li inportan gard aspet istorik, kiltirel ek spiritiel sa sit-la ». Le ministre a indiqué que le professeur Georges Abungu, consultant de l’Unesco, travaille actuellement sur la manière dont ce site pourrait être développé. « Fin fevrie, li pou soumet so rapor », a-t-il affirmé.

Un autre terrain de cinq arpents, situé vis-à-vis du centre communautaire, « a été mis à la disposition du ministère », a poursuivi Pradeep Roopun, qui promet qu’il sollicitera le ministre des Finances pour bénéficier d’un budget de développement du site. Il a relevé l’intention du ministère d’y créer un musée du marronnage, un centre d’interprétation, un “craft market” et une école de ravanne.

Mettant l’accent sur l’importance de la culture dans le devoir de mémoire, le ministre a indiqué qu’une consultante de l’Unesco est actuellement à Maurice et aura des ateliers de travail avec les artistes, notamment les ségatiers tipik. À l’issue de ces ateliers, les propositions de la consultante serviront à élaborer un texte de loi pour « préserver, valoriser et promouvoir le sega tipik ». À noter que cet art a été reconnu patrimoine immatériel par l’Unesco.