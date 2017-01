Le Centre culturel chinois (CCC) de Bell-Village accueille depuis hier une exposition de peinture chinoise et de calligraphie de l’artiste chinois Du Benji. Cette initiative conjointe du CCC et de la China Beijing Kenxingtianxia Cultural Communication, centre soutenu par le ministère mauricien des Arts et de la Culture, s’inscrit dans le cadre de la célébration des 45 ans des relations diplomatiques entre Maurice et la Chine, ainsi que du Nouvel An chinois.

Né en 1947, Du Benji s’initie très jeune à la peinture chinoise, ensuite occidentale et se spécialise dans la calligraphie chinoise. Il s’inspire notamment des paysages rencontrés lors de ses multiples voyages pour réaliser ses travaux. Du Benji est un artiste reconnu dans les domaines de la poésie, la calligraphie, la peinture et la gravure.