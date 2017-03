MAURICIENNE ACTUELLE: CHAMP DE MARS Pour un retour gagnant tout en élégance

Pour les fans de courses hippiques, l'émotion sera à son comble aujourd'hui pour la rentrée des courses. Et qui dit course, dit souvent tenue chic et tendance, relevée d'un chapeau, comme le veut la tradition. Cette semaine, nous vous proposons quelques idées de tenues qui feront de vous la star de l'objectif des photographes en ce jour spécial.

Avant que l'hiver ne pointe le bout de son nez, il est impératif de profiter du soleil brûlant de Port-Louis pour porter des tenues d'été qui mettront vos jambes en valeur. Pour cela, cette année, la tendance veut que les robes soient courtes dans un style bohémien : plutôt amples et cousues avec des tissus de lin et de coton ainsi que de la dentelle. Le style bohémien court a tout pour plaire avec ses bretelles tombantes, qui donnent un côté charmant au style. Cette robe peut se porter avec des sandales ou des escarpins à lanières ou fermés.

Une fois la robe trouvée, place aux accessoires ! Nous vous conseillons de porter un bandeau, accessoire glamour très à la mode. Si vous aimez plutôt les robes près du corps, vous pouvez également miser sur une robe droite à col Claudine. Cette robe, qui couvre le haut du corps, est faite pour mettre vos jambes en valeur. Optez donc pour une longueur plutôt courte. Certains magasins en proposent avec des imprimés géométriques dans des tons sobres. Cette robe se porte avec des escarpins et vous pouvez facilement porter par-dessus une veste légère et un chapeau de couleur vive pour apporter un côté chic à votre tenue.

Pour celles qui ne sont pas très fans de robes, il y a aussi la jupe taille haute et fleurie, qui compte bien passer sur le podium des pièces les plus tendances de 2017. En effet, cette jupe ample, avec des imprimés de grosses fleurs, fait son grand retour, et autant dire que c'est une pièce qui sublimera bien des femmes pour se rendre aux courses. On la retrouve dans des coloris bien vifs et elle se porte avec des hauts plutôt sobres et près du corps. Avec cette tenue, vous pouvez y ajouter de belles boucles d'oreilles bien voyantes et des escarpins à talons aiguilles, sans oublier un chapeau au style “british”. Avec tout ça, vous êtes sûr de faire votre petit effet.

Pour celles qui ne veulent pas mettre leurs jambes en valeur, vous pouvez opter pour un legging à tissu très léger ou du célèbre jean troué qui, cette année, revient au-devant de la mode. Le but est de porter un bas moulant que l'on retrousse pour qu'il soit à hauteur des chevilles. Puis, on y ajoute un haut plutôt large et transparent qu’on accessoirise avec un sautoir. Avec cette tenue, pensez à relever vos cheveux afin d'apporter un côté glamour à votre look sans oublier une pochette en jean pour le côté branché. Au niveau des chaussures, il faudra pour ce look vous tourner vers une paire de chaussures à plateforme imprimées ou unies. Vous pouvez aussi porter un short tout en étant chic, mais attention à ne pas être vulgaire. Pour cela, faites bien attention à la longueur de votre short.

Pour un look encore plus chic, il est également possible de porter une combi-pantalon ou une combi-short, c'est très tendance et très recherché chez les fans de la mode. Avec un décolleté dans le dos ou un décolleté en V, cette tenue est parfaite pour une journée au Champ de Mars !

Quel chapeau choisir ?

Le couvre-chef fait son grand retour dans les loges du Champ de Mars. Quels sont les modèles en vogue et comment choisir son chapeau en fonction de la forme de son visage ? Vous saurez tout !

Le visage carré

Si votre visage est plutôt carré (mâchoire basse et/ou large), choisissez un chapeau rond pour adoucir vos traits. Pour cette saison estivale, le chapeau melon à l’anglaise est de nouveau en vogue : placé sur le haut de la chevelure, il contredit un peu les lignes anguleuses du visage et l’allonge. Les chapeaux cloches et les bonnets arrondis, qui tombent un peu à l’arrière de la tête, vous irez très bien aussi.

Le visage allongé

Avec un visage allongé, l’idée, c’est de compenser un peu dans le sens de la largeur avec des chapeaux XL qui donnent du volume sur les côtés. Cette année, vous pouvez vous faire plaisir avec les capelines en feutre qui prolifèrent à tous les rayons. Souple, rigide, à nœud, en feutre, en laine, il y en a pour tous les goûts.

Le visage rond

Si votre visage est rond, à vous les bérets sur le côté, les chapeaux cloches avec un nœud et les chapeaux asymétriques pour contredire les douces lignes de votre visage. Vous pouvez aussi jouer le jeu à fond en choisissant un chapeau rond, c’est vous qui voyez.

Le visage court

Pour allonger un visage court, rien de mieux qu’un chapeau avec une calotte (le haut du chapeau) haute !Vous pouvez choisir les chapeaux de type borsalino ou fedora. Folk, mafioso, chic, british, il y a de quoi se créer n’importe quel style en fonction des modèles et des coloris !

En résumé

Et si vous avez le visage court et que vous voulez mettre une capeline ? Ou le visage allongé et que vous aimez les chapeaux cloches ? Eh bien faites donc ! Tant que vous vous sentez bien avec votre couvre-chef, c’est le principal.