MAURICIENNE ACTUELLE—CONSEILS: Rayonnez pour finir l'année en... beauté !

2016 s'apprête à laisser la place à une année qui, pour les Mauriciennes, promet d'être riche en nouvelles tendances. Pour autant, cette année n'est pas encore terminée. Et il convient, sans aucun doute, de passer d'abord le réveillon en beauté. Car en ce 31 décembre, il faudra naturellement vous mettre sur votre... 31. Petit tour d'horizons des meilleurs trucs et astuces avant d'entamer 2017.

La nuit de la Saint-Sylvestre, ce sont les repas en famille, voire les réceptions pour certains, les vœux souhaités aux proches et amis, le tout ponctué naturellement par les traditionnels pétards. Aussi, pour dire au revoir à 2016 et accueillir en beauté 2017, les Mauriciennes auront certainement à coeur de se mettre sur leur 31. Maquillage de folie, robes du soir, paillettes, brushing... Rien ne devra manquer pour faire d'elles la star de cette nuit pas comme les autres.

En matière de robes, un petit tour dans les magasins permet rapidement de se faire une idée de la tendance vestimentaire pour bien terminer les fêtes : la robe pailletée rose, voire en version or ou vert émeraude, a la cote. Idéalement près du corps, à bretelles et plutôt courte, on la retrouve aussi également en version plus longue. Là, des matières comme le chiffon ou le voile seront cousues sur le bas de la robe, histoire de lui donner une petite touche fluide et subtile. Ajoutez à cela une paire de chaussures ouvertes et un sac à main en fausse fourrure, et le tour est joué !

Pour les autres, comprenez par là celles qui n'adopteront pas la tenue précitée, notons le retour des imprimés animaux pour les vêtements de soirée. On retrouve ainsi des modèles de robe droite avec des poches sur les hanches à l'imprimé léopard, mode qui fait de plus en plus parler d'elle. Ajoutons à cela la robe classique, rouge de préférence, qui reste intemporelle, ou encore le modèle noir, couleur idéale car « passe-partout », et la robe « Charleston ».

Vous n'affectionnez pas particulièrement les robes, ou vous voulez simplement innover ? Dans ce cas, pas de problème : pourquoi ne pas adopter la célèbre combi pantalon, dévoilée par les stars de la planète Hollywood ? Cette combi, que l'on retrouve dans presque tous les magasins dédiés à la gent féminine, ayant été une des pièces préférées des Mauriciennes en 2016, elle pourrait donc encore être de sortie ce soir. Si vous voulez vous la jouer chic, optez pour la combi à coupe droite et cintrée sur les épaules, ce qui apportera une touche glamour et classique à la tenue. Pour les petites poitrines, choisissez un modèle en V, avec un sautoir qui mettra en valeur votre buste. Pour celles qui, en revanche, ont une poitrine plutôt développée, une combi large sur le haut, avec une matière tombant sur les épaules, sera davantage conseillée. Avantage de cette tenue : celle-ci vous laissant libre de vos mouvements, vous pourrez danser toute la nuit, sans aucune retenue !

Enfin, celles qui prévoient de passer le réveillon en se rendant à la plage, pensez au short à dentelles, lequel fera de vous une vraie star. Que ce soit en taille haute ou basse, l'important, ici, c'est la matière. Les dentelles, justement, apporteront un côté chic au short tandis que la coupe lui confinera une touche de modernité. Ajouté à cela un crop top ou une blouse large transparente, et l'affaire est dans le sac ! Il ne vous restera alors plus qu'à attendre les 12 coups de minuit.

MAQUILLAGE: Les conseils de Hans Telvave

Pour notre expert en maquillage, Hans Telvave, le plus important, avant n'importe quel maquillage, c'est de travailler son teint pour un objectif longue durée. Il explique : « Le 31, tout est permis. Vous pouvez sortir vos paillettes et vos maquillages les plus extravagants. Mais tout cela ne servira à rien si le maquillage ne tient pas. Pour cela, je recommande vivement de tout miser sur une bonne hydratation de la peau avant toute pose de produit. Il faut ensuite utiliser une bonne base matifiante, qui permet au maquillage de tenir longtemps. On pose ensuite un fond de teint que l'on fixe. Et puis, en dernier lieu, une brume fixante. » L'expert conseille également de vous maquiller deux heures avant le début de la fête.

TENUES: Guide morpho avec Annabelle Fleury

Annabelle Fleury donne ses conseils en matière de tenues pour la Saint-Sylvestre. Elle explique : « Pour les fêtes, je conseille de porter des tenues confortables, car il ne faut pas oublier qu'elles doivent permettre de danser. Ainsi, on peut porter des tenues à la fois chics et sobres. Si on se la joue en simplicité, on peut aussi miser sur des accessoires et chaussures qui donneront du caractère à l'ensemble. »

Notre experte poursuit : « Si la tenue est imposante, mieux vaut éviter de surcharger la silhouette avec des bijoux. Côté morpho, il y aura pas mal de choses à dire, mais pour résumer, l'objectif est d'attirer l'attention sur d'autres parties du corps que celle que l'on n'aime pas. Après tout, qui aimerait que l'on s'aperçoive de nos petits défauts ? » Ainsi, selon elle, une femme ayant de fortes hanches devra éviter les tenues avec des détails à cet endroit du corps, lesquels accentueront de facto cet effet. « Donc, pas de plis, de volants, etc, au niveau des hanches. Mais pourquoi un joli décolleté, qui attirera l'œil plutôt sur le haut du corps ? »

COIFFURE: Mike livre ses secrets

On ne présente plus Mike, expert en coiffure très connu à Maurice. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, celui-ci nous livre quelques-uns de ses secrets. « Les femmes d'aujourd'hui préfèrent le naturel. Aussi, beaucoup d'entre elles préféreront être simplement bien coiffées que des coiffures extravagantes pour les fêtes. À ce titre, le must reste le chignon, d'autant qu'il s'accommode de tout type de cheveux et peut se pratiquer de différentes manières, dépendant du port de tête de la personne. » Pour Mike, pas de doute, le chignon doit être de sortir pour le 31.

« Généralement, en bas de la nuque, vous pouvez le déstructurer pour avoir un look décontracté, ou alors le structurer pour une soirée un peu plus chic. » Sans compter, rappelle l'expert, que le chignon a un autre avantage certain : « Il ne faut pas oublier que nous sommes en plein été et que cette coiffure est donc idéale en ces journées de fortes chaleurs. » Le chignon, d'ailleurs, peut être réalisé chez soi ou en salon. Dernier conseil pour la route : « Quand on parle du 31 décembre, on évoque également les résolutions et les changements. Sur ce point, je recommande vivement aux femmes de se laisser tenter par le soin à la kératine, qui est une vraie révolution sur le long terme. »