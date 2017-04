MAURICIENNE ACTUELLE : Jeans, pour voir la vie en « blue »

Le jean c’est le tissu intemporel qui a toujours su se trouver une place dans nos armoires à chaque saison. Cette année, le total look jean trouve de nombreux admirateurs. En robe, jupe, combi, short, pantalon ou comme accessoire, il se porte parfaitement pour toute occasion. Cette semaine, nous vous proposons une sélection des pièces les plus tendance pour un total look avec du jean.

Dans tous les magasins de mode, le jean est apparent dans les vitrines. Que ce soit comme accessoire ou comme pièce principale d’une tenue, si vous voulez briller lors de vos sorties il faudra miser sur une tenue chic et comportant du jean. Pour les collections d’hiver qui commencent déjà à montrer le bout de leur nez, on peut voir que le jean se porte cette année en total look. C’est-à-dire qu’on ne l’utilise plus comme une pièce qui passe inaperçue mais plus comme la pièce maîtresse d’une tenue. Le jean ne se porte pas uniquement comme pantalon ou jupe mais s’intensifie avec une veste en jean afin d’apporter une touche plus marquée. La veste en jean, c’est la pièce qui revient à la mode, elle fait chic tout en étant décontracté. On se sent bien et sexy dans cette veste qui de plus en plus comporte une touche de folie avec quelques bandes de dentelles cousues ou avec quelques perles ou clous qui entourent les poches. Que ce soit dans un style court comme un boléro ou en long comme un trench, la veste en jean c’est ce qu’il vous faut !

La célèbre robe en jean est aussi une pièce qui refait surface cette année. À la coupe droite avec un col claudine, cette robe fait l’unanimité auprès des femmes qui s’en procurent de plus en plus. On peut l’accessoiriser facilement avec des bas nylons, une veste en dentelle et des bottes ou escarpins. Elle est discrète et donne un look jeune à celle qui la porte. La jupe en jean a aussi toutes ses chances de vous séduire. Cette année, elle est courte et droite et se porte généralement avec une veste en jean courte et des bottes en denim pour un total look en jean parfaitement maîtrisé. Il y a aussi la jupe en jean longue qui se porte avec un haut en coton léger qui s’adresse à des femmes de trente ans et plus.

La tendance jean se retrouve également sur les accessoires. Là, vous pouvez facilement vous amuser avec des pochettes recouvertes de jean, des sacs à main grand format toujours en jean pour faire votre shopping. Ce qui est amusant c’est qu’il est possible de réaliser votre sac en jean vous-même en cousant entre eux plusieurs bouts de vêtements que vous ne portez plus.

Qui dit accessoire dit également bijoux. Les bijoux fantaisie cette année ont un côté rock avec l’introduction de jean. Les bracelets, les colliers plastron, les headbands sont des accessoires que vous trouverez beaucoup avec du jean.

Les fashion faux-pas à éviter

Avec le total look en jean vous pouvez bien vite vous retrouver dans le too much ! Il est donc important de respecter certaines règles qui vous permettront d’être à la pointe des dernières tendances. Pour commencer, évitez de mélanger les matières comme le denim à votre tenue, cela ira vite dans la catégorie costume western qui est loin d’être tendance actuellement. Le denim est une matière qu’il faut doser, bien qu’elle se marie bien avec le jean utilisez-la en petite quantité. Cela peut-être avec une paire de chaussures, une veste légère ou un sac en denim. Surtout, n’utilisez pas une pièce qui est cousue avec les deux matières, préférez un accessoire dissocié de votre tenue en denim.

Astuces

Lorsque l’on achète un jean, on peut avoir la mauvaise surprise de constater que celui-ci ne garde pas sa couleur. Il peut rapidement perdre de son éclat et s’éclaircir peu à peu. Ce n’est pas vraiment l’idéal ! Mais pas d’inquiétudes. Grand-mère a de très bonnes astuces pour fixer la couleur d’un jean neuf. Plus besoin de s’inquiéter, il gardera la teinte qui vous a tant plu !

Il existe une méthode simple et efficace pour cela. Inutile d’acheter des produits chimiques et coûteux, notre petit truc peut se faire avec quelque chose que nous avons tous dans notre cuisine : le vinaigre blanc. Ce dernier est excellent pour de nombreuses choses. Il peut vous servir pour diverses astuces pour nettoyer et prendre soin de votre maison. Mais comment peut-il aider à conserver la couleur d’un jean neuf ? Quand on achète un jean et qu’on veut conserver sa teinte, il faut le laver avec un procédé très simple. Il faut le réaliser avant même de le porter ou de le mettre à la machine. Remplissez une bassine d’eau froide (mettez-y environ deux litres). Ajoutez-y quatre cuillères à soupe de vinaigre blanc. Faites-y tremper votre pantalon pendant deux heures puis faites le tourner en machine. Vous aurez alors le plaisir de constater qu’il a conservé sa couleur. Il ne s’est pas éclairci, et a gardé sa belle teinte d’origine, et ce pour un moment… Parfait donc ! Si vous n’avez pas de vinaigre blanc sous la main, sachez que vous pouvez également utiliser du gros sel.