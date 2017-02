MAURICIENNE ACTUELLE—SAINT-VALENTIN: Le vintage pour fêter l’amour

La Saint-Valentin, c’est pour très bientôt. Aussi êtes-vous nombreux à préparer le cadeau idéal pour votre moitié. Quels que soient vos plans, vous vous devez de fêter cet événement avec style. Pour cela, la mode ne vous laisse pas tomber et place au premier rang à un style vestimentaire très romantique : le vintage ! Cette semaine, nous nous occupons des amoureux. Le 14 février ne passe pas inaperçu, et cette année, vous non plus !

Pour une soirée romantique réussie, il est primordial de se mettre en valeur avec un look unique qui mettra au tapis toutes vos rivales. Afin de faire effet auprès de la gent masculine, la couleur de l’amour est celle qu’il faut opter ! En effet, le rouge attire et révèle la beauté de toute. Bien que la petite robe noire reste intemporelle et indémodable, il faudra cette année s’allier au coton et aux volants pour laisser place au vintage. La célèbre robe bouffante rouge fait son retour dans les nouvelles grandes collections. Si vous ne le savez pas, c’est dans les années 50’que cette robe a vu le jour. Alors que la Seconde Guerre mondiale était terminée, les femmes qui portaient généralement les uniformes de leur mari ont marqué l’histoire de la mode avec une folle envie de révéler leur féminité. Dès lors, le grand couturier Christian Dior décide de créer une robe bouffante qui, au niveau de la taille, est plus serrée. Cette robe, qui marque aujourd’hui son grand retour, saura vous mettre en valeur pour la Saint-Valentin lors d’un dîner aux chandelles ou d’une soirée dansante. Les collections proposent d’ailleurs différents modèles. Le bas de la robe est le même, mais le haut se décline en différente coupe : bustier pour les femmes à petite poitrine ou en col V pour celles ayant une poitrine généreuse. Cette robe vintage est faite pour toutes les morphologies. Vous pouvez également la sublimer avec une étole en satin pour donner à votre tenue un style chic et élégant. À carreaux ou à poids dans les années 50’, aujourd’hui elle sera surtout de couleur unie. Le bordeaux et le rouge sang sont les couleurs qui marquent la tendance pour ce style de robe.

Par ailleurs, pour un effet moins boudiné, il est conseillé de porter une culotte à taille haute. Cette dernière aplatira votre ventre et vous permettra d’être plus fines. Il est aussi possible de trouver des modèles avec une doublure en soie. La robe se modernise également de par des coupes plus modernes.

Mesdames, il ne faut par ailleurs pas oublier la pochette qui accompagnera votre belle robe. Nous vous conseillons de miser sur la pochette noire basique que l’on trouve dans n’importe quel magasin de sac. Au niveau des chaussures, les escarpins rouges à talons hauts sont pour vous ! Ils vont permettront d’avoir un style à la fois élégant, glamour et très sexy. De plus, la coiffure n’est pas à être négligée. Relevez vos cheveux et optez pour un bandeau, élément qui fait très vintage. Côté maquillage, le rouge à lèvres prononcé sera de mise. Quant aux yeux, ils devront être très peu maquillés.

Conseils Lingerie

Comment choisir la couleur de sa lingerie pour la Saint-Valentin ?

- Le noir

Le noir a un côté étrange et symbolique, c’est une couleur indémodable. Séduisant et très élégant, il sera parfait pour toutes vos tenues, qu’elles soient simples ou extravagantes. Avec son côté glamour chic, le noir intense est celui qu’il vous faut pour vos soirées.

- Le blanc

Le blanc est une couleur aux multiples facettes. À la fois synonyme de paix, de relaxation, de pureté, mais aussi tonique et vivifiant, il s’adaptera à toutes vos humeurs, à tous les temps et à toutes les occasions ! Pendant l’hiver, le blanc apporte même une touche de clarté énergisante quand la lumière du soleil se fait rare… Son aspect candide est un atout sexy, il fait des ravages chez nos chers amants !

- Les couleurs et leur signification

Le bleu favorise la créativité et l’inspiration grâce à son côté à la fois dynamique et apaisant. Le jaune attire l’attention et capte le regard, c’est la couleur de l’été, du soleil, de la lumière… Le vert est un antistress : il donne un sentiment de détente et crée une ambiance rassurante.

- Une lingerie indécelable sous les vêtements

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, un soutien-gorge blanc sous un vêtement blanc ne fera qu’accentuer la transparence… Pour une lingerie invisible, optez pour le rouge (et oui !), les coloris de peau et les pastels.

CONFORT ET SÉDUCTION:

Comment bien choisir son soutien-gorge ?

- Poitrines menues

Les soutiens-gorge triangles sont faits pour vous ! Une corbeille ou un balconnet au décolleté pigeonnant sont flatteurs. Les bonnets doublés de mousse seront pour vous un atout majeur !

- Poitrines moyennes

Vous pouvez tout vous permettre, toutes les formes vous iront. Attention cependant à ne pas négliger votre maintien.

- Poitrines généreuses

Adoptez le soutien-gorge classique, maintien ou grande corbeille : désormais confort et maintien sont compatibles avec séduction et belles matières. Certains modèles sont spécialement étudiés pour des bonnets profonds et de larges dos jusqu’au 110D/105E.

- Si l’arrière de votre soutien remonte dans le dos

Cela arrive notamment pour les poitrines généreuses. Cela indique que vous avez choisi une taille de tour de dos trop grande. Si votre soutien-gorge est mal maintenu en tour de dos, le poids de vos seins fait plonger les bonnets vers le bas, remontant l’arrière du soutien-gorge, et resserrer les bretelles ne changera rien au problème. Choisissez donc une taille adaptée, sans oublier qu’un dos de soutien-gorge se détend légèrement à l’usage : ne prenez pas une taille trop grande en pensant y gagner en confort car vous y perdrez en maintien et en beauté de votre silhouette.

Mettez vos yeux en valeur !

Choisissez des couleurs différentes de celle de votre iris. Par exemple :

- Si vous avez des yeux bleus, choisissez des couleurs chaudes, comme l’orange, le chocolat ou le beige.

- Si vous avez les yeux verts, préférez le rose ou le marron.

- Si vous avez les yeux noisette, ne vous refusez rien !