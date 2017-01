MAURICIENNE ACTUELLE: Le vêtement traditionnel chinois à l’honneur

Les tenues traditionnelles chinoises sont très demandées en période de fête, surtout celle du Spring Festival. Ce soir, tous les Sino-Mauriciens qui célébreront la Fête du Printemps ne sortiront pas sans avoir sur le dos leurs plus beaux vêtements. Broderies, rouge, veste mandarin, col Mao ou encore la célèbre robe chinoise que tout le monde s’arrache font partie des nombreux défilés que l’on pourra apercevoir ce soir dans les rues de Chinatown à Port-Louis…

Chaque année, le Nouvel An lunaire ou Nouvel An chinois, aussi appelé Fête du Printemps, est l’un des événements les plus attendus dans le calendrier chinois. Les festivités s’étendent sur quinze jours, à partir de la nouvelle Lune jusqu’à la première pleine Lune de l’année qui correspond à la Fête des lanternes. Il faut savoir que pour le Nouvel An, il est très important de valoriser le rouge qui symbolise bonheur, joie et richesse. Les tenues que les Chinois portent lors du Nouvel An sont la plupart du temps assez traditionnelles. Dans les rues de Chinatown à Port-Louis, nous pouvons bien constater que le cheongsam et la qipao ainsi que les robes traditionnelles chinoises constituent les tenues les plus vues dans les vitrines des magasins. Même si aujourd’hui elles sont légèrement différentes et plus modernes, cela n’enlève en rien au charme de ces vêtements traditionnels. Le kimono est aussi un des vêtements considérés comme très noble de la culture chinoise. Cette année, les Chinoises mélangent les styles et présentent des tenues de fête alliant leur origine et la mode. On peut donc retrouver des vestes mandarin rouges que l’on peut porter avec un pantalon, une jupe crayon ou une robe. Le but est d’avoir un style classique en apportant une touche asiatique avec la veste mandarin qui la plupart du temps est brodée de dragons. Les chemises avec le petit col qui monte et avec les boutons sur le côté telles que le veut la mode chinoise sont aussi des pièces que l’on retrouve partout. Elles peuvent aller avec un pantalon ou une jupe au style classique. La robe chinoise, quant à elle, est intemporelle. Cette robe peut être avec manches ou sans manches, courte ou longue, ornée de broderies travaillées à la main. Cette robe, cette année, a connu quelques modifications et se porte en style sirène vers le bas, ou en dentelle avec un côté long et l’autre plus court. Avec les tenues asiatiques, ce sont les chignons qui ont la cote pour relever et mettre en valeur la coupe particulière de la robe chinoise qui est toujours faite avec les coutures en biais. Pour être sûre d’être en parfaite harmonie avec le thème du Nouvel An chinois, il faut aussi penser à mettre des escarpins assez fins. La robe chinoise étant assez discrète, le but est de rester sur cette touche de simplicité jusqu’au bout des pieds. Le noir, l’or et le rouge sont les couleurs qui s’accorderont le mieux aux robes chinoises.

Pour les hommes, ce sont les chemises à col Mao qui sont de loin les pièces les plus présentes dans les rues de Chinatown. Pour ceux qui ne le savent pas, le col Mao est un petit col droit qui monte sur le cou, donc sans rabat. Sur les vêtements d’homme, surtout les chemises, le dragon est brodé dans le dos ou sur les côtés des poches de devant, cela est symbole de fête, de bonheur, de joie et de richesse. Le costume traditionnel, qui lui porte le nom de kung-fu, est aussi très recherché par les Chinois qui restent dans le cadre des traditions lors de la Fête du Printemps. C’est à vous de faire votre choix afin de ne pas passer inaperçu pour le Nouvel An lunaire, qui ce soir accueillera l’année du Coq de feu et se terminera le 15 février 2018 pour laisser la place au signe du Chien de terre.

Des sous-vêtements rouges pour porter chance

Durant la période de la Fête du Printemps ou Nouvel An chinois, nombreux sont les Chinois qui suivent les croyances populaires pour obtenir chance, bonheur et fortune pour l’année à venir. Ainsi, une grande part de la population croit avec ferveur que le fait de porter du rouge, notamment dans les sous-vêtements durant les festivités, contribuera à éloigner les mauvaises ondes dans la vie du porteur et lui attirer la bonne fortune. La couleur rouge constitue la couleur fétiche des Chinois dans la mesure où elle est censée marquer le succès et apporter le bonheur. Par conséquent, rien n’échappe à la règle : des accessoires à la tenue principale, en passant par les sous-vêtements. Aucun détail n’est laissé au hasard. Il s’agit d’injecter le maximum de rouge dans sa garde-robe, même si la perspective de porter cette couleur ne semble pas toujours réalisable en temps ordinaire. Pour ce qui est des sous-vêtements rouges, sont concernés essentiellement les petites culottes, strings, slips et caleçons. De plus, la croyance populaire s’applique en particulier à ceux nées sous le signe zodiacal dont c’est la nouvelle année. Pour ces derniers, la tradition veut qu’ils portent des culottes rouges jusqu’au prochain Nouvel An. Ainsi, chaque année, les ventes de vêtements et lingeries rouges augmentent considérablement aux alentours du Nouvel An chinois.

Secrets de beauté des Chinoises

1. Rajeunissement de la peau :

Pour le rajeunissement de la peau, les femmes chinoises utilisent de la poudre de perle. Elles préparent un masque de visage pour une peau éclatante

• Mélanger la poudre de coquille d’huîtres avec du miel et du jaune d’œuf.

• Ce mélange, lorsqu’il est appliqué sur le visage non seulement aide à réduire l’inflammation, mais aussi calme les irritations de la peau.

2. Une peau plus jeune :

Boire beaucoup de thé vert

• Le thé vert est riche en catéchines. Il est un antioxydant et possède des propriétés anti-vieillissement

3. Éclat du teint :

Les femmes chinoises sont connues pour leur peau impeccable et luminescente. Pour atteindre cet éclat de jeunesse, utiliser une pâte d’herbes. Utiliser une pâte de feuilles de menthe et l’appliquer sur votre visage pour égayer le teint instantanément.

4. Tonus naturel :

Les femmes chinoises utilisent de l’eau de riz pour tonifier la peau et d’améliorer son teint.

• Tremper le riz non poli dans un bol d’eau et remuer bien, jusqu’à ce que l’eau devienne d’un blanc laiteux.

• Stocker cette eau dans un réfrigérateur et l’utiliser comme un toner avec un tampon de coton. Cette eau peut être conservée jusqu’à 3-4 jours, puis elle doit être remplacée.

