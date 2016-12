MAURITIAN EQUESTRIAN SPORTS FEDERATION—4E: 4 pts

Si l'année dernière l'équitation avait perdu une place dans ce classement du Hit Parade des fédérations, elle a cette fois-ci fait un énorme bond en avant pour se retrouver au pied du podium. Cette discipline gagne un point notamment grâce aux résultats de Lambert Leclézio (élu meilleur sportif 2016 par notre hebdomadaire lors de la semaine écoulée). Comment pouvait-il en être autrement ? Ce phénomène de 19 ans a réalisé une année parfaite en devenant le 21 août le nouveau champion du monde de voltige lors des Jeux Équestre Mondiaux au Mans, en France. Celui qui ne cesse de faire honneur au quadricolore national demeure une valeur sûre et n'a certainement pas encore fini de nous surprendre. Il a patiemment construit son succès, pour s'imposer au final avec une note totale de 8,135 points, devant le Français Vincent Haennel et ses 8,127 unités. Il a aussi décroché la médaille d'or au CVI3* d'Ermelo, aux Pays-Bas. Comment passer sous silence également les belles performances de Julie Caustres lors du FEI World Jumping Challenge ? N'oublions pas que d'autres cavaliers se sont distingués, à l'instar de Jérôme Ferrat, Stéphanie Jauffret, Damien Chasteau ou encore Georgina Visser.

En termes d'innovation, nous avons eu droit au Centre Équestre de La Louisa (CEL) à des compétitions sur des tonneaux pour les voltigeurs. Pas de chef de piste, mais un tonneau, équipé d'anneaux pour voir comment les adeptes de la discipline se comportent sans la cadence du cheval. La fédération a voulu tester si les voltigeurs avaient assimilé les premières techniques de base de la voltige, car passer à cheval n'est que la deuxième étape de la discipline. Le tonneau constitue ainsi la première étape à franchir.

Au niveau du calendrier, la MESF affiche une régularité constante, toutes les compétitions au programme (Dressage, Voltige, Sauts d'Obstacles, Pony Games etc.) ayant été organisées. Le discret président Hugues René, travailleur de l'ombre, poursuit le travail en étant professionnel et rigoureux. Comme tous les ans, nous attendons encore beaucoup plus de cette fédération, qui possède énormément d'arguments à faire-valoir. La MESF devrait d'ailleurs travailler pour apporter davantage d'innovations et vulgariser encore plus cette discipline, qui gagne à être connue. La voltige prend d'ailleurs un peu plus d'ampleur chaque année et nous espérons qu'en 2017 la MESF continue d'afficher un niveau de professionnalisme exemplaire. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'en 2016, ils ont sorti le grand jeu.

Clin d'oeil à Kim Gueho (ancienne présidente de la MESF), qui a été nommée secrétaire générale de la Confédération Africaine de Sports Équestres (CASE) à l'occasion de la première Assemblée générale de ladite instance le 11 mars. C'est d'ailleurs la première confédération sportive africaine pour les sports équestres à être enregistrée à Maurice. Kim Gueho a joué un rôle très actif dans la formation de cette confédération au cours de ces cinq dernières années. Hard work pays !