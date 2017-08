MAURITIUS ADVENTURE RAID TROPHY : Rendez-vous en décembre pour « un événement unique »

LUX* Sports, à travers le Mauritius Adventure Raid Trophy, organise un événement multisport qualifié d’unique les 8, 9 et 10 décembre au Domaine de Chazal à Chamouny. Répartis en équipe de trois, les participants devront faire montre de force mentale et physique pour enchaîner les différentes épreuves. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes – jusqu’au 2 décembre – sur le site Internet de LUX* Sports et aussi celui de la compétition www.mauritiusadventureraidtrophy.com

« Le Mauritius Adventure Raid Trophy se veut être le rendez-vous de tous les amateurs de sensations fortes, mais aussi et surtout de ceux et celles qui veulent se surpasser. C’est l’occasion rêvée pour une activité team-building entre collègues ou pour passer un moment fun entre amis ou en famille, tout en profitant d’une immersion totale dans la nature », explique Albert d’Unienville, manager de LUX* Sports, coorganisateur de l’événement, aux côtés de Claude Henry de 974 Action (L Réunion) et de Running Mauritius.

En effet, immergés dans le cadre paradisiaque du Domaine de Chazal, les participants devront enchaîner des épreuves de VTT et trail combinés, de tyroliennes, de tir à l’arc, de rivertrek ou encore de stand-up paddle. Pour leur entrée en compétition, les concurrents s’affronteront dans un trail de nuit de 5 km. Le deuxième jour démarrera par un combiné bike and run (trail) de 24 km en équipe de trois au cœur de la Vallée de Luchon. Le parcours sera parsemé d’obstacles naturels.

Durant la même journée, les participants auront droit à un atelier de tir à l’arc, à un rivertrek de 3 km et un trail de 3 km incluant une épreuve de tyrolienne. Pour le troisième et dernier jour de compétition, les participants devront réaliser un parcours de 7 km qui sera associé à des épreuves de tyroliennes et un bike and run de 10 km du Domaine de Chazal au village de Rivière des Galets, ainsi qu’un trail de 6 km le long de la plage jusqu’au lac de Bel Air.

Les participants auront aussi droit à des épreuves surprises, des courses d’obstacles pour ensuite franchir la ligne d’arrivée en stand-up paddle. « Comme nous prévoyons d’accueillir des participants étrangers, le Domaine de Chazal et le Tamassa Resort à Bel Ombre ont travaillé sur des offres d’hébergement », explique Albert d’Unienville. En effet, les participants pourront choisir entre la formule Nature Confort sous tentes au Domaine de Chazal ou l’offre spéciale du Tamassa Resort. Pour ceux-là, une navette sera mise à leur disposition durant les trois jours de compétition.