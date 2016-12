MAURITIUS AMATEUR WEIGHTLIFTERS'& POWERLIFTERS'ASSOCIATION—2E: 5.5 pts

La Mauritius Amateur Weightlifters'& Powerlifters'Association (MAWPA) monte cette année sur le podium. La fédération a fait un énorme bond en avant, passant de la cinquième à la deuxième place. Ce, suite aux bonnes performances sur le plan continental, qui lui font gagner 1,5 point.

Roilya Ranaivosoa, dame de fer de la sélection féminine, a été encore une fois impressionnante cette saison, notamment lors des Championnats d'Afrique (7-14 mai) au Palais polyvalent des Sports de Yaoundé (Cameroun). La Mauricienne porte désormais fièrement cette couronne sur la scène continentale. En effet, dans la catégorie des -48 kg, elle a mis tout le monde d'accord en s'adjugeant les trois médailles d'or avec une performance de 78 kg à l'arraché, 102 kg à l'épaulé-jeté pour un total olympique de 180 kg. Ce n'est pas pour rien qu'elle a pris la deuxième place au classement des meilleurs sportifs de notre hebdomadaire. Maurice a d'ailleurs aussi remporté six médailles lors de ce rendez-vous continental.

Malheureusement, Roilya Ranaivosoa n'a pas été en mesure de sortir une belle performance lors des Jeux olympiques de Rio, passant à côté de son concours. À noter qu'à l'occasion du Youth Commonwealth Championship, Anthony Madanamoothoo a amélioré six records nationaux, trois en juniors et youth, qui demeuraient d'ailleurs ses anciennes marques, avec une médaille d'or à la clé. Engagé dans la catégorie des -77 kg, il est monté sur la plus haute marche du podium grâce à une performance de 112 kg à l'arraché, 137 kg à l'épaulé-jeté pour un total olympique de 249 kg. Une sacrée prestation. Ketty Lent a également été de la fête, montant sur la deuxième marche du podium dans la catégorie des -58 kg avec une performance de 64 kg à l'arraché, 75 kg à l'épaulé-jeté pour un total olympique de de 139 kg. Elle s'est aussi distinguée avec quatre records nationaux battus dans les catégories Espoir (U15) et Youth (U17).

Et lors des National Junior & Youth Championships au début de décembre, 12 records nationaux ont été homologués. L'on retiendra également que la MAWPA a respecté son calendrier en organisant toutes les compétitions, faisant également honneur à feu Ivan Pierrot. Au niveau de la gestion, la MAWPA doit encore progresser, car il existe des tensions entre certains athlètes et dirigeants. Il faudra donc y remédier au plus vite, en privilégiant une bonne communication. Encore une fois, le dopage fait tâche sur cette fédération et sur ce sport, occasionnant des suspicions par rapport aux performances réalisées. Un leveur de fonte, en l'occurrence Hansley Gaya, a été testé positif à la testostérone à Prague (République Tchèque), où il réside depuis 10 ans.

C'est la World Anti-Doping Agency (WADA) qui a récemment confirmé la première analyse des tests effectués peu après les Jeux des Îles de l'océan Indien en août de l'année dernière, lors desquels Hansley Gaya a été triple médaillé d'argent. C'était d'ailleurs le 8e cas de dopage de cette discipline. Un triste record qui ternit l'image de ce sport. Quoi qu'il en soit, la MAWPA est sur la bonne voie et force est de constater que la relève est bien là. Keep it up !