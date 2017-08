MAURITIUS ARYA R.P. SABHA: Élection de douze membres le 6 août

En amont de l’élection le 6 août de douze membres de la Mauritius Arya Ravived Pracharini Sabha, Bhantooa Awotarsingh, Group leader de Prakash Sangh, a lors d’une conférence de presse à l’hôtel St-Georges soutenu que le choix repose sur trois principes fondamentaux : l’appartenance et la contribution (Sakhas), l’honnêteté et la disponibilité.

« Une grande confiance a été placée en nos candidats, uniquement parce que nous avons présenté un travail avant-gardiste qui consiste à encadrer les jeunes comme les vieux, de même que les étudiants. Nous prônons aussi la transparence, le bien-être et l’épanouissement de nos familles », soutient Bhantooa Awotarsingh.

Les douze candidats entendent être des role models pour la communauté, dit-il. Outre Bhantooa Awotarsingh, OSK, leader de Prakash Sang, originaire de Poudre-d’Or, ils sont Balooa Dhaneshar (Sébastopol), Choony Rishi Kumar, MSK (Sébastopol), Darimdar Kiran (Camp-de-Masque-Pavé), Dursun Premlall (Notre Dame), Ghumaria Shradhanand (Brisée-Verdière), Goundory Omprakash (Cottage), Neerunjun Rabind (Triolet), Ramdhonnea Pitambar, MSK (Morcellement St-André), Ramjeebun Babu Santoshsingh (Rivière-du-Rempart), Ramothar Vijaye Coomarsingh (Triolet), Rummun Vevikanandsingh (Camp-Ithier). Leur mission, affirme encore Bhantooa Awotarsingh, est de se battre pour l’unité, le respect, la reconnaissance tout en éliminant toute forme de discrimination. Leurs objectifs sont de réintroduire le Purohit Mandal, mettre en place des ateliers de travail et de formation, organiser des career fairs, mener une campagne contre toutes formes de drogues, etc.… Une place est également accordée à la femme et s’articule autour de séminaires, de l’organisation de compétitions culinaires, de l’artisanat… Bhantooa Awotarsingh lance un vibrant appel aux membres en disant que son équipe a à cœur le bien-être de la famille. « Nou enn group neutre, intègre, pas téléguidé par okenn parti. Nou demand zot vot 12 parasol. »