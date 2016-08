MAURITIUS DUTY FREE PARADISE : Beau doublé de Prathna Jalim

La Mauritius Duty Free Paradise de tennis de table, qui s'est déroulée dimanche dernier, a tenu toutes ses promesses. Ce sont Brian Chan Yook Fo et Prathna Jalim qui ont été sacrés dans la catégorie des plus de 15 ans. Cette dernière s'est également distinguée chez les -15 ans alors que les autres vainqueurs sont : Ryan Desscann (-15 ans), Ryan Sahajasein et Maéna André (-11 ans).

Les pongistes mauriciens se sont distingués à l'occasion de la Mauritius Duty Free Paradise dans les trois catégories au programme (-11 ans, -15 ans et +15 ans). Dans la plus grande catégorie, en masculin, la victoire est revenue à Brian Chan Yook Fo. Ce dernier, tête de série, a facilement pris la mesure d'Allan Arnachellum en finale sur le score de 11-4, 11-4 et 11-7. « Il était au-dessus du lot. Il a confirmé qu'il était bien le favori de la compétition. Allan (Arnachellum) n'a rien pu faire pour contrecarrer ses plans. Il faut dire que Brian (Chan Yook Fo) revenait à Maurice pour des vacances. Il a démontré tout son sérieux et son professionnalisme », a indiqué l'entraîneur national, Rajessen Desscann.

S'agissant de Prathna Jalim, elle a confirmé tout le bien que l'on pense d'elle. « Elle est dans une forme éblouissante. Ce n'est pas pour rien qu'elle est la numéro un chez les dames. Elle a signé un beau doublé », a-t-il renchéri. Mais les surprises sont venues d'Ivana et de Ryan Desscann. La première nommée (Desscann) a atteint la finale des plus de 15 ans alors qu'elle n'en a que 14 ans. Elle s'est d'ailleurs offert le scalp de Caroline Ramasawmy, joueuse confirmée chez les seniors, au stade des demi-finales. Ryan Desscann a lui fait montre de ses talents chez les -15 ans. « Il s'est fait souvent battre par Zayyan Sheik Hossen mais cette fois-ci, il a rectifié le tir en s'appropriant un beau succès. Mais je tiens à préciser que ses deux pongistes sont très forts et demeurent des valeurs sûres de la discipline », a affirmé Rajessen Desscann.

Dans la plus petite catégorie (-11 ans), Ryan Sahajasein et Maena André ont été exacts au rendez-vous. « Ryan est en avance sur son programme. C'est un super élément qui gravira les échelons très vite et qui s'affirmera comme l'un des meilleurs de la discipline. Nous suivons sa progression de très près », a conclu notre interlocuteur.

Les résultats

-11 ans

Garçons

1. Ryan Sahajasein (4 victoires)

2. Soham Gooljar (3 victoires, 1 défaite)

3. Joshuan Lai Tong (2 victoires, 2 défaites)

4. Callum Lee Mo Lin (1 victoire, 3 défaites)

Filles

1. Maéna André (2 victoires)

2. Tania Lo (1 victoire, 1 défaite)

3. Rachel Chady (2 défaites)

-15 ans

Garçons

1. Ryan Desscann, 3-1 (11, -10, 8, 8)

2. Zayyan Sheik Hossen

3. Ryan Sahajasein

4. Krishen Gopaulen

Filles

1. Prathna Jalim, 3-1 (7, -11, 9, 11)

2. Lorie Yee Kin Sien

3. Zaynah Sadoolah

4. Ivana Desscann

+15 ans

1. Brian Chan Yook Fo, 3-0 (6, 6, 10)

2. Allan Arnachellum

3. Wasiim Gukhool

4. Jason Pontoise

Filles

1. Prathna Jalim, 3-0 (4, 4, 7)

2. Ivana Desscann

3. Caroline Ramsamy

4. Ruqqayah Kinnoo