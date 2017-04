MAURITIUS FIRE AND RESCUE SERVICES : Mise en application des recommandations du PRB pour les « lead fire fighters »

Les salaires des pompiers, occupant le poste de lead fire fighter, seront alignés sur les recommandations du PRB. C'est ce qui ressort d'une rencontre organisée hier entre les représentants syndicaux et le ministre des Administrations régionales, Mahen Jhugroo. Cette question était un des points de récrimination des pompiers, qui avaient manifesté leur mécontentement lors d'une manifestation organisée à Port-Louis au début de l'année.

Radakrishna Sadien, de la Government Services Employees Association (GSEA), Narendranath Gopee, de la FCSOU, et Ashraf Buxoo, président de la GSEA Firefighters Cadre, avaient participé à cette rencontre. Le ministre Mahen Jhugroo a promis « d'organiser de telles réunions sur une base régulière ». Parmi les sujets qui ont été évoqués hier figure celui traitant de l'entrée en vigueur des recommandations du PRB avec effet rétroactif. Ces recommandations tiennent en ligne de compte les promotions au sein des Mauritius Fire and Rescue Services. Le ministre a également promis « de se pencher sur les problèmes d'uniformes et des équipements appropriés qui doivent être renouvelés ».

Concernant les équipements, les syndicalistes ont attiré l'attention du ministre sur le nombre de véhicules qui sont hors-service. À ce propos, Mahen Jhugroo a annoncé qu'un ingénieur en mécanique sera recruté au niveau de son ministère afin d'assurer l'entretien des véhicules, non seulement des Mauritius Fire and Rescue Services mais également de ceux des administrations régionales. Entre-temps, soutient-il, les services d'un ingénieur du ministère des Infrastructures publiques seront retenus. Dans une déclaration au Mauricien ce matin, Radakrishna Sadien s'est dit « très satisfait » de cette réunion et s'est réjoui qu'elle ait lieu sur une base régulière.